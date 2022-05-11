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2 часа назад

Детское шампанское повышает риск возникновения алкоголизма

Мир новостей

Нарколог Вероника Готлиб рассказала, что дети, которым родители с юного возраста регулярно покупают детское шампанское и другие имитирующие спиртное напитки в соответствующей таре, рискуют в будущем столкнуться с алкогольной зависимостью.

Детское шампанское повышает риск возникновения алкоголизма
Фото: Мир новостейМир новостей

Как отметила специалист, действуя подобным образом, взрослые закрепляют в детском сознании мысль, что отдохнуть по-настоящему весело можно только со спиртным. Если альтернативы такому отдыху не показывать, то этот стереотип может в будущем поспособствовать тяге к бутылке.

По словам Готлиб, ребенок задолго до момента, когда он впервые попробует спиртное, будет считать, что «праздник без алкоголя — это не праздник, а времяпрепровождение».

Чтобы избежать подобных проблем, врач советует показывать подрастающему поколению положительные моменты других видов досуга, а также в легкой и понятной для детей форме «прививать понимание опасности алкогольной зависимости». При этом важно избегать нотаций и не заставлять ребенка скучать.

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