Детское шампанское повышает риск возникновения алкоголизма

Нарколог Вероника Готлиб рассказала, что дети, которым родители с юного возраста регулярно покупают детское шампанское и другие имитирующие спиртное напитки в соответствующей таре, рискуют в будущем столкнуться с алкогольной зависимостью.
Как отметила специалист, действуя подобным образом, взрослые закрепляют в детском сознании мысль, что отдохнуть по-настоящему весело можно только со спиртным. Если альтернативы такому отдыху не показывать, то этот стереотип может в будущем поспособствовать тяге к бутылке.
По словам Готлиб, ребенок задолго до момента, когда он впервые попробует спиртное, будет считать, что «праздник без алкоголя — это не праздник, а времяпрепровождение».
Чтобы избежать подобных проблем, врач советует показывать подрастающему поколению положительные моменты других видов досуга, а также в легкой и понятной для детей форме «прививать понимание опасности алкогольной зависимости». При этом важно избегать нотаций и не заставлять ребенка скучать.