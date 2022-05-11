Детское шампанское повышает риск возникновения алкоголизма

Нарколог Вероника Готлиб рассказала, что дети, которым родители с юного возраста регулярно покупают детское шампанское и другие имитирующие спиртное напитки в соответствующей таре, рискуют в будущем столкнуться с алкогольной зависимостью.

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Как отметила специалист, действуя подобным образом, взрослые закрепляют в детском сознании мысль, что отдохнуть по-настоящему весело можно только со спиртным. Если альтернативы такому отдыху не показывать, то этот стереотип может в будущем поспособствовать тяге к бутылке.

По словам Готлиб, ребенок задолго до момента, когда он впервые попробует спиртное, будет считать, что «праздник без алкоголя — это не праздник, а времяпрепровождение».