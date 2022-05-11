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1 час назад

Гинекологи объяснили, что такое «золотой час» после родов

Letidor.ru

По данным ряда исследований, все, что происходит в первый час после рождения, имеет огромное значение. Именно тогда закладываются основы уникальной эмоциональной связи между матерью и новорожденным, которая так важна для нормального роста и развития ребенка. Подробности читайте в нашей новости.

Гинекологи объяснили, что такое «золотой час» после родов
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врачи-гинекологи, авторы Telegram-канала «Продвинутое акушерство» Гиорги Абесадзе и Александр Кирющенков рассказали о важности «золотого часа» после родов. Так называются первые 60 минут после родов, когда новорожденного выкладывают на живот к маме, накрывают одеялом и дают время на установление контакта. Ребенка не забирают помыть, измерить и взвесить — это можно сделать позже.

При контакте «кожа к коже»: в организме мамы снижается выработка адреналина, начинается активное производство главных гормонов материнства — пролактина и окситоцина. Малыш согревается и успокаивается, стабилизируется его дыхание и сердцебиение. Через 10-15 минут новорожденный поднимает головку и начинает инстинктивно искать грудь.

— авторы Telegram-канала «Продвинутое акушерство»

«Золотой час» возможен при условии, что роды прошли благополучно, и маме с малышом не требуется срочная медицинская помощь.

Первый осмотр ребенка проводится прямо на животе у мамы, отметили специалисты.

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