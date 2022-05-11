Оставшийся один мальчик за 66 дней научился готовить по телефону

Мальчик в китайском уезде Куньшань, провинция Цзянсу, 66 дней выживал дома один, так как его родители застряли в другом городе в связи с введенным из-за COVID-19 локдауном, и научился готовить по телефону. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Родители 13-летнего мальчика уехали в Шанхай на лечение и два месяца не могли вернуться обратно из-за введенного в связи c COVID-19 локдауна. Ребенок остался дома один, вместе с кошкой и собакой.

Мать мальчика рассказала, что родители беспокоились о безопасности сына, но тот убеждал их, что все в порядке. Она признала, что мальчик оказался морально крепче, чем они думали. Женщина надеялась, что доставка еды поможет сыну пережить испытание, но сервис в Куньшане тоже перестал работать из-за локдауна.

Ребенок устал питаться полуфабрикатами и попросил мать научить его готовить по телефону. Когда родители вернулись, женщина обнаружила, что ее сын и двое питомцев не только не похудели, но даже поправились за время разлуки.

Во время отсутствия родителей подросток чистил кошачий лоток, ходил гулять с собакой и регулярно купал питомцев. Хотя мальчик заботился о себе и о животных, дома был беспорядок. «Когда мы вернулись, в доме не было даже свободного места, куда можно было бы наступить», — сказала мать.

Тем не менее она была благодарна сыну за храбрость и оптимизм.