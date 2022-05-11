4 детских страха, которые могут разрушить психику ребенка

Будьте внимательны к своему чаду. Многие родители искренне уверены, что страхи ребенка являются не более чем одним из способов привлечь внимание. Однако психологи предостерегают — запущенные страхи превращаются в фобии и требуют вмешательства специалиста. Мы собрали основные детские страхи, на которые родителям все же стоит обращать внимание и не перекладывать решение проблемы на ребенка.

Страх одиночества

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Согласитесь, этот страх трудно назвать чисто детским. В той или иной мере этот страх сопровождает многих на протяжении всей жизни. Чаще всего боязнь остаться в одиночестве сопровождает неуверенных в себе малышей, чьи родители нередко грозят «бросить» или «надолго уйти», если ребенок не будет слушаться. Для детей подобные угрозы несут куда больше смысла, чем для взрослых, а потому постоянную подпитку этого страха осуществляют сами родители. Если вы замечаете, что ребенка буквально вгоняет в истерику само предположение, что он останется дома один, подумайте, не вы ли являетесь одной из причин, почему малыш погружается в такое состояние. Не бойтесь обращаться к психологу, который на ранних стадиях сможет проработать проблему вашего ребенка.

Страх нахождения в темноте

Еще один популярный детский страх. Как правило, он развивается из-за неблагоприятной обстановке дома. И дело может быть даже не в том, что родители не умеют договариваться и выясняют отношения при ребенке, просто неудачно подобранное время для обсуждений негативных новостей во всех красках, слишком реалистичные фильмы и мультфильмы, неуместные взрослые истории — все это откладывается в голове ребенка и обрастает фантастическими подробностями. Уснуть с такой нагрузкой ребенку очень сложно, из-за чего происходит нарушение режима дня. Кроме того, бурная детская фантазия может заставить своего маленького хозяина всерьез поверить, что в его темной комнате кто-то живет. Не относитесь к рассказам малыша поверхностно, помогайте ему решать абсолютно все проблемы.

Страх перед чужими людьми

Нередко ребенок робеет в присутствии чужого человека, это состояние проходит с возрастом, но не всегда, поэтому родителю важно максимально внимательно относиться ко всем проявлениям чувств своего чада. Чаще всего причиной страха и неприязни к чужим людям являются сами родители, который дают ребенку неверный посыл — все взрослые опасны, а потому ни в коем случае не входи с ними в контакт. Будьте аккуратны, если вы любите использовать эту фразу, так как она надолго откладывается в голове и «уходит» с ребенком во взрослую жизнь. Излишнее недоверие к людям приводит к серьезным проблемам уже во взрослом возрасте.

Страх перед врачами