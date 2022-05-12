Чем занять ребенка на улице: 5 подвижных игр из детства

Хотя весна не спешит радовать нас теплом, времени на свежем воздухе мы проводим значительно больше. А впереди еще и школьные каникулы, поэтому дети будут бывать на природе чаще. Развлечь малышей на улице помогут подвижные игры из нашего детства, предлагаем вспомнить пять самых интересных.

Удочка

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Эта подвижная игра подойдет для детей дошкольного возраста и старше. Из инвентаря понадобвится скакалка, которая будет выполнять роль удочки. Один конец скакалки держит «рыбак» — водящий.

Игроки — «рыбки», занимают места вокруг «рыбака» не дальше, чем на длину скакалки. Расстояние между игроками должны быть примерно в полметра — так они не будут друг другу мешать. «Рыбак» начинает раскручивать «удочку», пытаясь достать ею ноги играющих. «Рыбки» всеми силами пытаются уберечься от «удочки», перепрыгнув через нее. При этом «рыбки» не должны сходить со своих мест. Когда «рыбаку» удается поймать «рыбку», т.е. дотронуться «удочкой», пойманная «рыбка» занимает место водящего.

Важные условия игры: скакалку можно крутить в любую сторону, но поднимать ее выше 10-20 см от земли нельзя.

Картошка

Для игры в «картошку» следует выбрать легкий мяч, лучше всего подойдет небольшой надувной. Игроки становятся в круг и начинают перекидывать мяч друг другу — мяч можно ловить или отбивать так, как это делается в волейболе.

Если игрок пропустил или уронил мяч, он становится «картошкой» и садится в центр круга на корточки. Теперь по нему могут производиться удары мячом. Когда мяч после удара по «картошке» падает на землю, он не считается пропущенным, и игра может быть продолжена. Если же «картошке» удается поймать мяч, то «картошкой» становится тот, кто потерял мяч, а те игроки, что попали в круг, могут из него выйти. Последний из двух оставшихся игроков, уронивший мяч на землю, становится первой «жертвой» нового круга игры.

Волки и зайцы

На площадке нужно начертить или выложить ров шириной до 1 метра. Ров можно сделать зигзагообразный, в каких-то местах сделать шире, а где-то уже. Во рву располагаются «волки» — это водящие, их выбирается два или три. Все остальные в игре — «зайцы», пытаются перепрыгнуть через ров и не быть осаленными.

Если «волк» дотронулся до «зайца», тот выбывает из игры или сам становится «волком». «Волки» могут осалить «зайцев» только находясь во рву. «Зайцы» же ров не перебегают, а могут только перепрыгнуть. Если нога «зайца» коснулась территории рва, это значит, что он «провалился в ров». В таком случае он выбывает из игры.

Шаги

Для игры понадобится мяч, а также круг, который можно начертить на песке. Диаметр круга — 1,5-2 метра, в нем должны поместиться все участники игры. Выбирается водящий, который подбрасывает мяч как можно выше. При этом остальные игроки разбегаются как можно дальше от круга. Когда водящий поймал мяч, он кричит «стоп» и выбирает «жертву». Ей водящий назначает количество шагов, которые она должна до него пройти (шаги могут быть самые разнообразные и в разном количестве, например, два «гиганта» и «пять «лилипутов»).

Если после выполнения назначенных шагов игроку удается дотронуться до водящего, то он становится водящим.

Названия шагов:

«гиганты» — большие шаги в прыжке

«лилипуты» — шаг на полступни

«ниточка» — от мыска к мыску «утята» — вприсядку

«зонтики» — прыжок с переворотом

«зайчик» — прыжок — ноги вместе и любые другие, которые вы придумаете сами

Путаница