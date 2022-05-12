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1 час назад

Психолог опровергла мнение об опасности игрушек-монстров для детей

Москва24

Перинатальный психолог Евгения Август опровергла мнение, что страшные игрушки Хагги Вагги опасны для детей. Она отметила, что и раньше выпускались различные игрушки-зомби. Также эксперт напомнила, что раньше дети читали страшные сказки про великана, поедающего детей, и волка, у которого от падения в яму лопнуло брюхо, откуда выскочили козлята.

Психолог опровергла мнение об опасности игрушек-монстров
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Мы слушаем страшные сказки и покупаем страшные игрушки, чтобы встретиться со своими страхами в более безопасной, символической форме. И игрушка-монстр – это предмет, через который ребенок может транслировать, что у него есть страхи",

– подчеркнула Август.

Помимо этого, по ее словам, ребенок может сделать игрушку позитивной и понять, что внешность бывает обманчива, ведь даже зубастый персонаж может обладать положительными качествами и стать героем, сообщает "Радио 1".

Ранее детский и подростковый психиатр, доктор медицинских наук Анна Портнова рассказала, что в современном мире одной из важных задач со стороны родителей по обеспечению безопасности детей является поддержание цифровой гигиены. По мнению специалиста, давать ребенку гаджеты слишком рано не стоит, это негативно скажется на развитии. При этом нет особой разницы, что включено в телефоне: мультфильм или обучающая игра.

Дети,Анна Портнова,
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