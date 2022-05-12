Психолог опровергла мнение об опасности игрушек-монстров

Перинатальный психолог Евгения Август опровергла мнение, что страшные игрушки Хагги Вагги опасны для детей. Она отметила, что и раньше выпускались различные игрушки-зомби. Также эксперт напомнила, что раньше дети читали страшные сказки про великана, поедающего детей, и волка, у которого от падения в яму лопнуло брюхо, откуда выскочили козлята.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

"Мы слушаем страшные сказки и покупаем страшные игрушки, чтобы встретиться со своими страхами в более безопасной, символической форме. И игрушка-монстр – это предмет, через который ребенок может транслировать, что у него есть страхи",

– подчеркнула Август.

Помимо этого, по ее словам, ребенок может сделать игрушку позитивной и понять, что внешность бывает обманчива, ведь даже зубастый персонаж может обладать положительными качествами и стать героем, сообщает "Радио 1".