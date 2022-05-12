Признаки, что у ребенка развивается дислексия

Ни в коем случае не игнорируйте проблемы своего школьника. По статистике, дислексией страдает каждый десятый ребенок в стране. Причин может быть множество, но проблема в том, что некоторые родители предпочитают не обращать внимание на проблемы малыша, списывая его неуспеваемость и трудности в учебе на банальную лень.
Психологи уверены, что таким образом родитель лишь загоняет свое чадо в еще большие проблемы, из которых не выбраться без помощи специалиста. Мы решили вместе с детским психологом разобраться, какие «звоночки» должны насторожить любого родителя.
С научной точки зрения, под дислексией понимают расстройство навыков чтения, которое вызвано неокончательной сформированностью психических функций. Самостоятельно выявить дислексию невозможно, это может сделать только специалист. В любом случае любые сложности с чтением и письмом не должны проходить мимо родителей.
Одной из форм расстройства может быть фонематическая дислексия, когда в голове ребенка все услышанные звуки смешиваются или вообще заменяют друг друга, из-за чего малыш путает слова и не может написать слово правильно. Также фонематическая дислексия выражается в пропуске букв или перестановке слогов на постоянной основе.
В этом случае ребенок может прочитать текст, не сделав даже ошибок. При этом повторить то, что он прочитал, ребенок не в состоянии. Проще говоря, на лицо потеря смысла прочитанного, так как мозг не может провести эти две операции параллельно.
Еще одним «звоночком» для родителей должны стать систематические ошибки в произношении. Дети с только развивающейся дислексией могут неправильно читать окончания слов, не запоминать правильные формы времен глаголов и т. д. Психологи отмечают, что подобные ошибки дети могут совершать как при чтении, так и на письме.
Не слишком частый симптом, однако игнорировать его не стоит. В случае с оптической дислексией ребенок не может долго задержать взгляд на строчке или же видит слово задом наперед, что значительно осложняет процесс чтения и запоминания текста. Помимо этого могут возникнуть трудности с написанием графически схожих букв. Если учитель сообщает вам о подобной особенности ребенка, обязательно обратите внимание и не тяните с визитом к специалисту, который должен успеть вовремя взяться за проработку проблемы вашего ребенка.