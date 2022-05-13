Как говорить с ребенком о сексе? Отвечают психологи

Рассказать или промолчать?

Родителям лучше не ждать, пока ребенок обратиться к ним с деликатной темой. Лучше инициировать разговор самостоятельно. Беседа пройдет куда комфортнее и для детей, и для родителей, если начать ее до того, как ребенок дошкольного или младшего школьного возраста сам спросит о сексе, говорит специалист по половому воспитанию Любовь Климова. «Разговор о сексе — это не лекция, которую нужно прочитать и поставить себе галочку, что вы это сделали, — рассказывает эксперт. — Просвещение должно стать частью повседневной жизни. Используйте любые ситуации для разговоров на эту тему: случаи, фильмы, книги. Например, ребенок встречает беременную женщину. Задайте вопрос: “Как ты думаешь, почему у этой женщины большой живот”. И дальше можно обсудить этот вопрос с ребенком, учитывая его возраст и интерес к теме. Это хороший повод сообщить ему какую-то базовую информацию и ответить на вопросы». Родителям не стоит пугаться интереса их детей к сексу, и уж тем более не нужно считать их «какими-то озабоченными», говорит психолог и сексолог Ольга Богомолова. «Для ребенка это естественный интерес, потребность познавать мир. Учитывая обилие сексуализированного контента, трудно предположить, что слово "секс" он услышит только в 18 лет», — успокаивает эксперт.

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Она рекомендует похвалить ребенка за интерес и посоветовать ему задавать вопросы на данную тему и в будущем. Объяснять разницу между полами стоит с раннего возраста, говорят психологи. В три-четыре года можно показать ребенку, что все в природе парное на примере животных или птиц, и провести аналогию с людьми. «Если ребенок пришел с таким вопросом [о размножении], надо радоваться, что он обратился именно к родителям, — отмечает психолог Виктория Брызгалина. — Рано или поздно детское любопытство все равно приведет его пытливый ум к поискам ответов». Психолог Петр Галигабаров в беседе с «Лентой.ру» рассказал историю из жизни. «Я живо помню, как моя трехлетняя дочь спросила, сидя на заднем сиденье авто: "Что такое секс"? Спровоцировал интерес Дан Балан и звучавшая из динамиков песня Justify Sex. Я ответил: "Секс переводится с английского как пол, то есть определение: мальчик или девочка. Еще этим словом обозначают вид отношений между взрослыми людьми, но мы тебе потом расскажем, как станешь старше". Ребенка ответ удовлетворил».

Как подобрать слова?

Любовь Климова рекомендует взрослым выучить правильные слова для обозначения половых органов и клеток, потренироваться правильно их произносить и не стесняться использовать. Для девочек: вульва, вагина, шейка матки, матка, яйцеклетки и так далее. Для мальчиков: пенис, крайняя плоть, мошонка, яички, сперма, эрекция и другие. Затем она советует попробовать объяснить взрослому человеку, что такое секс. Когда это начнет получаться легко, можно начать придумывать ответ для ребенка. Если разговор случился впервые, Ольга Богомолова советует обратить внимание маленького человека, что секс — это для взрослых. «Это одна из форм проявления любви, нежных чувств взрослых людей друг к другу. Это объятия, поцелуи, тесный физический контакт, доставляющий удовольствие обоим. А еще люди занимаются сексом, когда решают родить детей», — приводит она пример объяснения.

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Часто дети задают подобные вопросы неожиданно и в неподходящем месте. Если родитель по какой-то причине не готов дать ответ сиюминутно, следует сказать: «Мне надо подготовиться, чтобы дать тебе простой и понятный ответ, чтоб ты понял. Дай мне немного времени, мы обязательно обсудим эту тему, но чуть позже». Но к вопросу обязательно нужно вернуться, чтобы он не повис в воздухе, а у ребенка не осталось чувства недосказанности. Любовь Климова рекомендует отвечать на вопросы честно и просто. Нужно понять суть вопроса и дать четкий ответ без долгих предысторий и рассуждений. Например, сын или дочь спрашивает: «Откуда берутся дети?» Родители отвечают: «Малыш растет у мамы в животе в специальном органе — матке, а затем рождается из нее через вагину». Если ребенку будет недостаточно информации, он задаст еще вопросы.

Важно ориентироваться на возраст и уровень развития ребенка

Сексологи и психологи считают важным формулировать ответы, отталкиваясь от возраста ребенка. «Как ответить про секс, зависит от развития чада. Некоторые дети что-то подсмотрят, подслушают и несут в детский садик информацию. Другие растут, ничего не подозревая, иначе фильтруя окружающий мир, как главная героиня фильма "Кэрри", не знавшая о месячных», — дает комментарий в беседе с «Лентой.ру» Петр Галигабаров.

К шести-семи годам ребенок уже должен знать, как на самом деле называются органы у мужчины и женщины: пенис и вагина

Это важно в первую очередь для его безопасности, акцентирует внимание Виктория Брызгалина. «Если злоумышленник подойдет к малышу и попросит показать половые органы, он будет обескуражен, если ребенок переспросит и употребит медицинские термины», — добавляет эксперт.

Как говорить о порно?

Поводом для разговора может стать и реклама, например, презервативов или прокладок. «Можно задать вопрос, знает ли уже ребенок что-либо про секс? Какой информацией он обладает? Уточнить обязательно, что конкретно он понимает под "сексом", ведь каждый вкладывает разные значения в одинаковые слова. Лучше, чтобы ваш ребенок получил знания от вас, чем в подворотне или из порно в интернете», — уверен Петр Галигабаров.

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Родители, по словам сексологов, должны быть готовы и к обсуждению такой пикантной темы, как порнография. Ребенок может столкнуться с ней случайно или целенаправленно искать информацию в сети. «Если вы узнали, что ребенок смотрел порно, не показывайте свои эмоции и не ругайте его, — советует Любовь Климова. — Объясните, что это фильмы, которые снимают взрослые люди для других взрослых. Это выдуманные истории, которые не стоит смотреть детям и тем более брать их за образец».

Как избежать конфуза?