Видеоигры оказались способны повышать интеллект детей. К такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского института в Швеции, опубликовавшие исследование в журнале Scientific Reports.

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В исследовании принимали участие 9000 мальчиков и девочек в США.

В девятилетнем возрасте они прошли серию психологических тестов, оценивавших их когнитивные способности. После этого их родители указали, сколько времени в день дети проводят за просмотром телевизора или посвящают видеоиграм.

Спустя два года 5000 детей прошли повторные тесты, в которых были учтены показатели уровня образования их родителей.

Выяснилось, что дети, проводящие за видеоиграми времени больше, чем остальные, набрали в среднем на 2,5 пункта IQ больше.

При этом время, проведенное за просмотром телевизора, или в соцсетях, не оказало влияния на интеллект.

"Наши результаты показали, что время проведенное за экраном, в основном не ухудшает когнитивные способности, и что видеоигры могут наоборот их улучшить",