Почему мы перекладываем нашу ответственность на ребенка

Мы — взрослые, они — дети, они от нас зависят — мы за них отвечаем. И иногда мы просто не понимаем, что наши привычные фразы, брошенные ребенку, — они об ответственности, которую мы с себя перекладываем на детей. Почему мы так делаем и как от этого отказаться? Разбирается Наталья Калашникова.
Почему мы иногда говорим и делаем что-то, что заставляет маленьких детей становиться родителями себе, а то и нам? Потому что нас самих так воспитывали. И потому, что хотим объяснить детям, что делать не надо (или, наоборот, — что надо). А иногда потому, что устали, раздражены и вообще хочется уволиться из мам….
И они вырываются — внешне зачастую нормальные, безобидные слова, но они выбивают у ребенка почву из-под ног или взваливают на него груз ответственности за благополучие семьи, моральное состояние родителей и вообще за весь мир.
Ну и что с тобой делать, скажи на милость?
И как ты думаешь исправлять ситуацию?
Как я устала от тебя!
Сам натворил, сам и разбирайся.
Ну почему ты принимаешь все так близко к сердцу?
Ну почему ты такая?..
А вот не надо было так делать!
Не буду с тобой играть! Ну и не подходи ко мне!
Когда ты начнешь слушаться?
Тебя наказать что ли?
Все дети, как дети, а ты!
Ума не приложу что мы будем делать…
Даже не знаю что теперь делать! Как жить!
«Усталость — это причина, а не оправдание»: почему поддержка родителей не должна становиться отпущением грехов
«Положа руку на сердце — по какой логике все это говорится? Разве маленький ребенок, услышав „ты запачкал штаны, что теперь прикажешь делать?!“, прямо сейчас сообразит, что маме трудно стирать, что это стоит денег и что на маму косо смотрят? Нет, конечно!
Родители так справляются со своими эмоциями. Кричат и наказывают не от злости, а от беспомощности, от ощущения себя плохими. Это разрядка, а не воспитание. Сказанное ребенку «ну и что теперь прикажешь делать?!» помогает снова обрести почву под ногами, ощутить себя большим. Ребенок эту разрядку ощущает, ребенок чувствует, что это он — плохой!
Также часто завуалированная форма переложения ответственности — ругать за то, чему не научили. Ребенок делает что-то не так, — то, что мама считает само собой разумеющимся. «Как это ты не надел варежки, ну всегда же надеваем, на улице же холодно, ну как так можно не подумать!» А ребенку страшно. При страхе блокируются лобные доли головного мозга. Ребенок цепенеет. И думать не может. Мама ощущает, что она — плохая, ребенок — в онемении».
Что обращаться к родителям за помощью нет смысла. Что все надо решать самому. Что они, дети — помеха. Что мама и папа бессильны, не знают что делать, беззащитны (и их надо защищать). Что мама и папа — тоже дети, и взрослым приходится быть самому. Что надеяться не на кого, только на себя.
Но не бойтесь, все поправимо. Дети на самом деле хотят быть детьми и нуждаются в том, чтобы иметь рядом надежного взрослого, которому можно довериться и с которым чувствуешь себя в безопасности. Не бойтесь и, главное, не падайте в родительскую вину. Все можно исправить.
Это вопросы жизнеобеспечения (дом, еда, одежда и так далее). Соблюдение режима, принятие решений относительно здоровья и развития ребенка. Психологическая, эмоциональная атмосфера в доме. Установление границ и правил. Готовность защитить и поддержать ребенка, готовность стать посредником между ребенком и миром. В идеале — устойчивость самих родителей, способность контролировать жизнь, брать на себя ответственность и за себя, и за детей.
«Золотое правило психического здоровья ребенка гласит, что его никогда нельзя помещать в ситуацию, с которой он никаким образом справиться не может, — говорит Кира Вебер. — Это вселяет в ребенка животный страх. Страх этот выражается у кого агрессией в подростковом возрасте, у кого синдромом жертвы, у кого уходит в психосоматику, гиперответственность или тревожность».
Сделать паузу. Сказать себе, что это вы — большие, а они — маленькие. И это ваше дело знать что делать, как справляться с проблемами — своими и детскими. Это вы отвечаете за них, а они от вас зависят, на вас рассчитывают, на вас надеются. Период зависимости необходим для вызревания и становления их психики.