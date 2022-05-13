Почему мы перекладываем нашу ответственность на ребенка

Кто здесь родители?

Фото: CHIPS journal CHIPS journal

Мы — взрослые, они — дети, они от нас зависят — мы за них отвечаем. И иногда мы просто не понимаем, что наши привычные фразы, брошенные ребенку, — они об ответственности, которую мы с себя перекладываем на детей. Почему мы так делаем и как от этого отказаться? Разбирается Наталья Калашникова.

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Почему мы иногда говорим и делаем что-то, что заставляет маленьких детей становиться родителями себе, а то и нам? Потому что нас самих так воспитывали. И потому, что хотим объяснить детям, что делать не надо (или, наоборот, — что надо). А иногда потому, что устали, раздражены и вообще хочется уволиться из мам….

И они вырываются — внешне зачастую нормальные, безобидные слова, но они выбивают у ребенка почву из-под ног или взваливают на него груз ответственности за благополучие семьи, моральное состояние родителей и вообще за весь мир.

Что это за слова

Ну и что с тобой делать, скажи на милость?

И как ты думаешь исправлять ситуацию?

Как я устала от тебя!

Сам натворил, сам и разбирайся.

Ну почему ты принимаешь все так близко к сердцу?

Ну почему ты такая?..

А вот не надо было так делать!

Не буду с тобой играть! Ну и не подходи ко мне!

Когда ты начнешь слушаться?

Тебя наказать что ли?

Все дети, как дети, а ты!

Ума не приложу что мы будем делать…

Даже не знаю что теперь делать! Как жить!

Говорит тренер по общению Кира Вебер

«Положа руку на сердце — по какой логике все это говорится? Разве маленький ребенок, услышав „ты запачкал штаны, что теперь прикажешь делать?!“, прямо сейчас сообразит, что маме трудно стирать, что это стоит денег и что на маму косо смотрят? Нет, конечно!

Родители так справляются со своими эмоциями. Кричат и наказывают не от злости, а от беспомощности, от ощущения себя плохими. Это разрядка, а не воспитание. Сказанное ребенку «ну и что теперь прикажешь делать?!» помогает снова обрести почву под ногами, ощутить себя большим. Ребенок эту разрядку ощущает, ребенок чувствует, что это он — плохой!

Также часто завуалированная форма переложения ответственности — ругать за то, чему не научили. Ребенок делает что-то не так, — то, что мама считает само собой разумеющимся. «Как это ты не надел варежки, ну всегда же надеваем, на улице же холодно, ну как так можно не подумать!» А ребенку страшно. При страхе блокируются лобные доли головного мозга. Ребенок цепенеет. И думать не может. Мама ощущает, что она — плохая, ребенок — в онемении».

Что на самом деле слышат дети, когда вы говорите эти слова

Что обращаться к родителям за помощью нет смысла. Что все надо решать самому. Что они, дети — помеха. Что мама и папа бессильны, не знают что делать, беззащитны (и их надо защищать). Что мама и папа — тоже дети, и взрослым приходится быть самому. Что надеяться не на кого, только на себя.

Но не бойтесь, все поправимо. Дети на самом деле хотят быть детьми и нуждаются в том, чтобы иметь рядом надежного взрослого, которому можно довериться и с которым чувствуешь себя в безопасности. Не бойтесь и, главное, не падайте в родительскую вину. Все можно исправить.

Что входит в сферу ответственности родителей

Это вопросы жизнеобеспечения (дом, еда, одежда и так далее). Соблюдение режима, принятие решений относительно здоровья и развития ребенка. Психологическая, эмоциональная атмосфера в доме. Установление границ и правил. Готовность защитить и поддержать ребенка, готовность стать посредником между ребенком и миром. В идеале — устойчивость самих родителей, способность контролировать жизнь, брать на себя ответственность и за себя, и за детей.

Почему ребенок не должен нести на себе родительскую ответственность

«Золотое правило психического здоровья ребенка гласит, что его никогда нельзя помещать в ситуацию, с которой он никаким образом справиться не может, — говорит Кира Вебер. — Это вселяет в ребенка животный страх. Страх этот выражается у кого агрессией в подростковом возрасте, у кого синдромом жертвы, у кого уходит в психосоматику, гиперответственность или тревожность».

Когда мы передаем детям свою родительскую ответственность и как этого избежать

Когда поручаем детям заботиться о других членах семьи — младших братьях и сестрах, немощных прабабушках и прадедушках и даже о маме и папе. Когда, например, уезжая в командировку, отец говорит сыну, что он остается за мужчину и должен заботиться о маме. Или когда дочка, как маленькая женщина с патриархальным воспитанием, обслуживает отца в быту. Что делать? Помнить, что дошкольник не может отвечать еще за себя самого, не то что за младшего брата или сестру. Можно попросить старшего поиграть в какую-то игру с младшим, пока вы чем-то заняты. Но при этом стоит помнить, что дети играют одни, и вы отвечаете за обоих. Когда чувствуем педагогическое (родительское) бессилие и делимся своими чувствами с ребенком, спрашивая что же с ним делать, или говоря «не знаю что теперь делать». Лучше сказать: «Сейчас подумаю, что можно сделать». Или просто сказать, что вам надо успокоиться, чтобы не ругаться. Показать не бессилие, а готовность решить проблему. Показать, что вы контролируете ситуацию. Не знаете, что сказать вообще, — просто обнимите ребенка и приласкайте. Покажите приятие, оно будет означать, что мир не рухнул. Когда советуемся с ребенком относительно жизнеобразующих моментов — какую квартиру покупать, куда ехать в отпуск, на какую работу выходить, на что тратить деньги. Ответственность за решение несет тот, кто решение принимает. И если ребенок участвует в принятии решения, то и ответственность за него ребенок разделяет с вами. Не имея ресурсов и полномочий эту ответственность нести. Когда объясняем свое решение (свой запрет или свою просьбу) тем, что лежит в сфере только вашей родительской компетенции. Например: «Если ты сейчас не успокоишься и не дашь мне поработать, я не допишу эту статью, и у нас не будет денег купить еду!». Что можно сказать? «Давай я тебя сейчас обниму, а потом ты поиграешь, а я поработаю. А когда длинная стрелка на часах поднимется вверх, я почитаю с тобой книжку. Уже выбрала книжку? Замечательно. А где длинная стрелка на часах?». Забота о еде — дело родителей. А ребенок просто требует внимания. Не делайте его ответственным за добывание пропитания для семьи. Когда говорим «папа расстроится» или «мама огорчится и у нее заболит сердце». Ответственность за душевное состояние родителей непосильна детям. Лучше аргументировать просьбы, запреты, недопустимость определенного поведения (если аргументы вообще нужны) чем-то объективным. Когда рассказываем ребенку о том, как нам плохо и трудно. Ребенок ни много ни мало будет пытаться спасти нас. В то время как это наша обязанность — спасать детей. Спасайтесь сами, для жалоб на жизнь найдите других собеседников и собеседниц. Когда отказываем ребенку в помощи. Не обязательно кидаться все делать за ребенка или подсказывать ему что делать. Можно сказать: «Давай подумаем, что можно сделать» — и помогать ребенку искать решение проблемы. Когда не можем установить границы и рамки, правила. Когда не контролируем жизнь, когда нас захватывает хаос. Такое бывает, когда в семье сложная ситуация или когда одинокая мать переутомляется от нагрузки, которую несет одна. Такое бывает также в токсичных семьях, когда кто-то из родителей зависим от алкоголя или наркотиков. Ребенок нуждается в правилах, как в стенах дома, в котором живет. Если родители не в состоянии установить правила, ребенок или идет вразнос (до неврозов), или устанавливает правила сам. Что делать? Постараться все же придерживаться определенных правил, хотя бы режима дня. Просить о помощи других взрослых. Стараться продвигаться в социуме и профессии. Обратиться за помощью к профессионалам (поговорить с воспитателями в детсаду, обратиться в кризисный центр за психологической помощью). Разорвать отношения с алкоголиком, наркоманом.

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