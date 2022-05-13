Большое количество детей отрицательно влияет на мозг в старости

Новое исследование показало, что наличие трех и более детей по сравнению с двумя отрицательно влияет на мозг в конце жизни. Результаты также показали, что этот эффект сильнее всего проявляется в Северной Европе, где более высокая рождаемость снижает финансовые ресурсы, но не улучшает социальные ресурсы в этом регионе.

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Исследователи проанализировали данные Обзора здоровья, старения и выхода на пенсию в Европе (SHARE), чтобы выяснить, в какой степени наличие трех и более детей по сравнению с двумя детьми влияет на когнитивные способности в конце жизни. Исследование SHARE охватывает репрезентативные выборки пожилого населения в 20 европейских странах и Израиле. Участниками исследования были люди в возрасте 65 лет и старше, у которых было не менее двух биологических детей.

На основе передовых эконометрических методов, позволяющих отделить причинно-следственные связи от простых ассоциаций, были получены данные, свидетельствующие о том, что наличие трех и более детей по сравнению с двумя детьми связано с худшими когнитивными способностями в конце жизни. Они также обнаружили, что этот эффект одинаков как для мужчин, так и для женщин.

В качестве причин такого эффекта ученые выдели следующие: рождение дополнительного ребенка часто сопряжено со значительными финансовыми затратами, к тому же оно связано с более низким участием женщин на рынке труда. Помимо этого рождение детей может вызывать стресс, влиять на поведение, связанное с риском для здоровья, и отрицательно сказываться на когнитивном развитии взрослых, считают исследователи.