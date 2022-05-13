Детский гастрит: что нужно знать каждому родителю

У детей гастрит может возникнуть по разным причинам: из-за погрешностей в питании, под воздействием стрессовых факторов, хеликобактерной инфекции и аллергических реакций. Спросили у детского гастроэнтеролога, врача-эндоскописта Харькиной Татьяны Юрьевны, что нужно знать о гастрите современным родителям.

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Гастрит острый и хронический

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«Острый гастрит может быть спровоцирован пищей, приемом лекарств, в первую очередь нестероидных противовоспалительных препаратов. Еще гастрит могут вызывать инфекционные заболевания, тогда мы говорим, что это инфекционный гастрит. По типу хронического гастрита развиваются аллергические воспаления и воспаления, вызванные инфекцией Helicobacterpylori»,

— объясняет Татьяна Харькина.

Helicobacterpylori (H. pylori) — тип бактерий, которые могут вызывать не только гастрит, раздражение и воспаление слизистой оболочки желудка, но и язвы и даже рак желудка в будущем. Вот почему нужно очень внимательно относиться к жалобам ребенка и сразу показаться врачу, чтобы снизить любые риски.

«Если острый гастрит не лечится как острый, он может перейти в хроническую форму. Тогда терапия будет более сложной, потому что корректировать состояние придется всю жизнь»,

— добавляет Татьяна Харькина.

Симптомы гастрита

«В первую очередь, нужно обращать внимание на боли в животе, связанные с приемами пищи — после еды или при голодании. Если ребенок небольшой, он может отказываться от еды, потому что знает, что будет боль, отрыжка, вздутие живота, тошнота, а в некоторых случаях и рвота»,

— говорит Татьяна Харькина.

Есть мнение, что гастрит обязательно вызывает резкую режущую боль, но на самом деле это не так. Боли действительно бывают резкими, но бывают и медленно нарастающими, и постоянно ноющими. Чаще всего они схваткообразные, но здесь все тоже очень индивидуально. У кого-то гастрит может проявляться не столько болями, сколько постоянным дискомфортом в верхних отделах живота. А у кого-то — жжением во время или после еды в области ниже ребер, но выше пупка.

Как гастрит превращается в язву

Как уже было сказано, если вовремя не увидеть проблему, не обратиться к специалисту и не получить лечение, состояние ребенка будет ухудшаться.

«Одним из значимых последствий является язва желудка или двенадцатиперстной кишки, а также развитие распространенного эрозивного гастрита, который может усложняться вплоть до кровотечения. И это, к сожалению, мы нередко встречаем у детей»,

— рассказывает Татьяна Харькина.

«Из своей практики я помню ребенка, у которого уже в три года была язва, — продолжает Татьяна Харькина. — Но важно понимать, что в таких случаях есть какая-то первопричина. Например, когда ребенок с ревматоидными заболеванием постоянно принимает нестероидные противовоспалительные препараты. В среднем же, если первопричины нет, такое случается довольно редко».

Как диагностируют гастрит

Самый достоверный и высоко информативный метод диагностики при подозрении на гастрит — гастроскопия. Она дает врачу максимум информации, чтобы поставить точный диагноз, понять причину возникновения воспаления и подобрать лечение.

Сейчас это «страшное» исследование, особенно если мы говорим о детях, проводится максимально комфортно. Детям ее рекомендовано и даже желательно проводить под медикаментозным сном.

«Для этого используются специальные препараты кратковременного действия, которые почти не дают побочных эффектов и под которыми ребенок спит 10-15 минут. Этого времени врачу вполне достаточно»,

— объясняет Татьяна Харькина.

Как лечить гастрит у ребенка

«Конечно, сначала это медикаментозная терапия. В зависимости от причины гастрита, который подтвердился во время гастроскопии, врач назначает курс препаратов, нацеленных на устранение этой причины. И боли и дискомфорт ребенка больше не беспокоят»,

— рассказывает Татьяна Харькина.

Современная доказательная гастроэнтерология придерживается мнения, что никакой специальной диете после этого следовать не нужно. То есть ограничивать ребенка во всем, что ему было мило и дорого в плане еды — неправильная позиция, которая может привести к расстройствам пищевого поведения и скрытому поеданию любимых продуктов.

«Но, конечно, ребенок должен питаться полноценно и сбалансированно. Причем независимо от того, есть у него гастрит или нет. На столе всегда должны быть свежие фрукты и овощи, цельные зерна, молоко и молочные продукты, бобовые, орехи и так далее. Для каждого возраста есть свои стандарты питания, созданные с учетом потребностей растущего организма, и их важно придерживаться»,

— добавляет Татьяна Харькина.