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34 минуты назад

Педиатр объяснила, как выбрать термометр

Letidor.ru

Температура тела является одним из важнейших показателей здоровья каждого человека. Небольшое повышение температуры уже сигнализирует о возможном развитии заболевания. Крайне важно следить за температурой тела у маленьких детей, так как они, в силу своего раннего возраста, не могут сказать о плохом самочувствии или недомогании. Какой термометр даст наиболее точные показания, читайте в нашей новости.

Педиатр объяснила, как выбрать термометр
Фото: DepositphotosDepositphotos

Врач-педиатр Римма Зарипова рассказала на своей странице «ВКонтакте» о том, какой термометр выбрать для измерения температуры у малышей. Специалист отметила, что приборы на основе ртути запрещены ВОЗ, а электронные градусники часто ошибаются.

Врач считает, что самый безопасным и эффективным можно назвать инфракрасный градусник. Но измерять температуру им нужно только в подмышечной впадине. Ранее «Летидор» писал о том, что педиатр объяснил, как нельзя сбивать температуру у ребенка.

Дети,ВОЗ,
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