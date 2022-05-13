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1 час назад

Как предотвратить детскую агрессию

RT на русском

Кандидат психологических наук, клинический психолог Марина Дурнева дала советы по предотвращению детской агрессии.

Как предотвратить детскую агрессию
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Любые чувства ребёнка нельзя просто подавлять. В случае с агрессией это может вызвать ещё большее её проявление или вылиться в самоагрессию, когда он унижает сам себя или даже причиняет себе телесные повреждения»,

— цитирует эксперта сайт «Москва 24».

По её словам, современные взрослые очень заняты, и нередко им просто некогда услышать своих детей, тогда как игнорирование может стать причиной нарастающей агрессии.

«Важный шаг в работе с агрессией — давать ребёнку приемлемую альтернативу грубому поведению. Например, вместо драки предложить попробовать договориться словами»,

— добавила Дурнева.

Дети,
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