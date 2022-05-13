Как справиться с гиперактивным ребенком

Гиперактивный ребенок всегда доставляет немало хлопот. Как справится с чадом, который все никак не угомонится? На этот и многие другие вопросы психолог Наталья Наумова ответила в беседе с журналистами NEWS.ru и дала несколько полезных советов родителям.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

По словам эксперта, если у ребенка наблюдается дефицит внимания, то ему необходимо оказать помощь. Также стоит подключиться к помощи невролога, который пропишет седативные препараты, помогающие сдерживать «эмоциональные порывы».

Помимо всего прочего, ребенку нужно проходить нейропсихологическую коррекцию. Это можно делать делать как индивидуально, так и дома, самостоятельно. Психолог отметила, что это необходимо для того, чтобы ребенок повзрослел и начал себя контролировать.

«Нужно показать ребёнку способ по-другому перестроить себя. Вместо прыжков перед сном можно предложить ребенку различные растяжки, подтягивания, упражнения из йоги или для дыхания. Ребёнку нужно последить за своим дыханием, это успокаивает. Можно заниматься напряжением и расслаблением мышц»,

— рекомендует Наталья Наумова.