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49 минут назад

Как справиться с гиперактивным ребенком

Вести Подмосковья

Гиперактивный ребенок всегда доставляет немало хлопот. Как справится с чадом, который все никак не угомонится? На этот и многие другие вопросы психолог Наталья Наумова ответила в беседе с журналистами NEWS.ru и дала несколько полезных советов родителям.

Как справиться с гиперактивным ребенком
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

По словам эксперта, если у ребенка наблюдается дефицит внимания, то ему необходимо оказать помощь. Также стоит подключиться к помощи невролога, который пропишет седативные препараты, помогающие сдерживать «эмоциональные порывы».

Помимо всего прочего, ребенку нужно проходить нейропсихологическую коррекцию. Это можно делать делать как индивидуально, так и дома, самостоятельно. Психолог отметила, что это необходимо для того, чтобы ребенок повзрослел и начал себя контролировать.

«Нужно показать ребёнку способ по-другому перестроить себя. Вместо прыжков перед сном можно предложить ребенку различные растяжки, подтягивания, упражнения из йоги или для дыхания. Ребёнку нужно последить за своим дыханием, это успокаивает. Можно заниматься напряжением и расслаблением мышц»,

— рекомендует Наталья Наумова.

Также в качестве успокаивающего средства может помочь теплая ванна, ароматерапия, «легкая» музыка. Если нервная система успокоится, то ребенок без каких либо истерик заснет.

Дети,Наталья Наумова,
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