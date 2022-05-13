6 признаков того, что ребенок столкнулся с буллингом

Некоторые изменения в поведении ребёнка могут сигнализировать о том, что он находится в опасности.

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Проблема школьного буллинга часто недооценивается взрослыми, поскольку для многих буллинг и обычные школьные конфликты — одно и то же. О том, как распознать буллинг и уберечь ребёнка от его последствий, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала педагог-психолог Ольга Смирнова.

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Специалист призывает включать в борьбу с буллингом не только тех, кто нападает и тех, кто является жертвой, но и их сверстников, педагогов, родителей.

Факторов, провоцирующих буллинг, множество: переход в новую школу, появление в классе новичков, переход с дистанционного формата обучения на обычный... Но вне зависимости от причины, принцип буллинга всегда один — беспочвенная агрессия, регулярно направляемая одним человеком или группой людей на того, кто заведомо слабее.

Жертвы буллинга не всегда рассказывают окружающим о том, что подвергаются травле — боятся быть непонятыми или осмеянными. Ольга Смирнова выделяет шесть признаков того, что ребёнок столкнулся с регулярной агрессией в школе. Они очевидны даже в том случае, если ребёнок не рассказывает о происходящем:

Перемены в общении

Внезапно появившаяся замкнутость, нежелание говорить о школе, критика в адрес одноклассников и раздражительность при попытке выйти на диалог — любой их этих признаков должен насторожить родителей.

Изменение отношения к школе

Необоснованные прогулы уроков, нежелание выполнять домашние задания и принимать участие в школьных мероприятиях могут указывать на буллинг.

Перепады настроения

Вспышки агрессии, слёзы и ощущение себя несчастным также могут быть предвестниками чего-либо неладного в школе.

Изменения внешности, стиля

Смена стрижки, отказ от любимых цветов в одежде — признаки довольно мелкие, но значимые.

Проблемы с самооценкой

Если ребёнок характеризует себя как глупого, некрасивого, бестолкового (тем более, если подобные характеристики возникают внезапно и без причины) — стоит насторожиться. Вполне возможно, что личностные качества ребёнка высмеиваются одноклассниками.

Проблемы со здоровьем

Сюда можно отнести и нарушение аппетита, и видимые следы физического насилия (синяки, переломы и т.п.), и бессонницу. Внутренние переживания нередко находят отражения в теле, проявляясь в виде болезней. Обращение к врачам в таких случаях может иметь место, но не помешает и консультация с психологом — он может разработать для юной жертвы буллинга алгоритм действий, которые помогут противостоять дальнейшим проявлениям агрессии.

Важно понимать, что моральные травмы вполне способны наносить вред физическому здоровью. Поэтому "первую помощь" нужно оказывать не только телу, но и внутреннему состоянию.