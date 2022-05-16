Обнаружено неожиданное влияние компьютерных игр на IQ ребенка

Эксперименты европейских психологов показали, что когнитивные навыки детей, проводящих за играми больше среднего времени, растут слегка быстрее, чем у их сверстников. При этом просмотр телевизора или социальные сети не оказывают ни положительного, ни отрицательного влияния.

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Психологи проследили за корреляцией между временем, которое дети проводят за компьютером, и развитием их когнитивных навыков. Работа показала, что дети, которые при этом играют в видеоигры, демонстрируют лучшие результаты в тестах на интеллект, а вот просмотр телевизора или социальных сетей не оказывает заметного эффекта. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

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Международная команда психологов во главе с Торкелем Клингбергом (Torkel Klingberg) из Каролинского института в Швеции проводила длительное обследование более чем 9800 американских мальчиков и девочек. В возрасте 9-10 лет дети проходили серию тестов для определения когнитивных способностей. Спустя два года тестирование повторили, хотя в этот раз ученым удалось разыскать и привлечь к участию лишь около 5000 из прежних детей. Тем не менее работа позволила отследить развитие интеллекта, сравнив новые результаты с прежними.

Кроме того, вместе с родителями дети заполняли опросники о своих привычках и образе жизни, в том числе о времени, которое они проводят у телевизора, в соцсетях и за компьютерными играми. В среднем они тратили по два с половиной часа в день на просмотр телевизора, час — на игры, полчаса — на соцсети. Однако тесты показали, что у детей, проводящих за играми дольше среднего времени, за два года IQ вырос на два с половиной пункта больше, чем в среднем. Причем время, потраченное на телевизор или в соцсетях, не оказывало на динамику IQ никакого влияния.

«Наши результаты поддерживают представления о том, что само по себе время, проведенное у экрана, никак не снижает когнитивные способности детей, а вот видеоигры на самом деле могут стимулировать интеллект. На то же указывают некоторые прежние эксперименты с видеоиграми»,