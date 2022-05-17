Как родителям поддержать школьника перед экзаменами

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Олеся Коваленко рассказала, как поддержать школьников во время экзаменов и как сделать процесс подготовки к ОГЭ наиболее эффективным.

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Прежде всего эксперт советует определить часы наибольшей продуктивности ребенка при выстраивании графика занятий.

— Определите вместе с ребенком часы его наибольшей продуктивности: понаблюдайте за его самочувствием в течение дня. По его настроению, активности и эмоциям можно вычислить, когда организм более активен, а когда находится в более спокойной и расслабленной фазе. Обычно эти периоды цикличны и повторяются несколько раз в день. Сложные темы стоит повторять в активную фазу, а более легкие темы — в часы спада, — говорит Коваленко.

Психолог отмечает, что нельзя забывать об отдыхе, даже если ребенок сам слишком усердно готов заниматься.

— Бывают случаи, когда дети сами очень активно и ответственно подходят к процессу подготовки и готовы часами повторять материал. Родителям важно не допускать переутомления ребенка: в некоторых случаях удобнее всего заводить будильник, который будет напоминать о необходимых 15 минутных перерывах, — добавила Коваленко.

Физическая разгрузка — еще один полезный элемент, который позволяет мозгу сменить вид деятельности и разгрузить нервную систему: речь идет о простых упражнениях «в удовольствие» вроде танцев или прогулки перед сном.

Олеся Коваленко также добавила, что психологическая поддержка родителей не менее важна.

— Окажите ребенку поддержку вне зависимости от того, каким будет результат экзамена. Постарайтесь донести мысль, что отметка не является совершенным измерением его способностей. Чаще хвалите ребенка за положительные моменты и повышайте его самооценку: чем больше он боится своей неудачи, тем более вероятности допущения ошибок, — заключила психолог.