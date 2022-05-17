Может ли рассчитывать на маткапитал муж-иностранец

Как быть, если отец иностранец имеет гражданство иной страны, и в каких случаях можно рассчитывать на государственную поддержку. Об этом «ФедералПресс» рассказал руководитель группы компаний «Содействие» Алексей Лашко.

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«Смешанные браки в отношении гражданства не помеха для получения семьей права на маткапитал. Иностранец-мужчина может получить права на материнский капитал, только если женщина по каким – либо причинам лишилась этого права», – отмечает эксперт.

Речь идет о случаях, если:

жена – мама ребенка, которая являлась гражданкой России, умерла;

мать была лишена прав на своих детей;

мать совершила преступление против своего ребенка;

Лашко подчеркивает, что в этом случае мужчина – иностранец должен быть отцом детей. Использовать средства материнского капитала разрешено только на территории РФ и лишь по целевому назначению, то есть, например, на покупку недвижимости, либо на строительство жилья. То же самое касается и оплаты учебы ребенка, если рассчитываться за нее средствами сертификата.

«При выделении долей при покупке недвижимости следует учитывать и не ущемлять не только интересы детей, но и супруга-иностранца, поскольку он тоже является членом семьи», – отмечает Лашко.

Он добавил, что неважно, в каком государстве родился ребенок. Для получения материнского капитала имеет значение лишь гражданство его и матери. Оно должно быть российским. При этом двойное гражданство матери и детей значение не имеет.

«В этом случае семья также может рассчитывать на получение данной господдержки. К тому же, семье не обязательно проживать в России. Право на материнский капитал не теряется», – подытожил специалист.