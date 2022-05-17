Как уберечь детей от педофилов: совет криминалиста

Есть способы, которые помогут оградить детей от насильников. Об этом рассказал профессор криминалистики Анатолий Кустов.

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«Максимально внимательно смотрите за своими детьми и особенно за кругом их общения», – подчеркнул криминалист.

По словам Анатолия Кустова, нужно следить даже за поведением своих знакомых, которые близки к семье. Обычно дети им доверяют и из-за этого становятся жертвами педофилии.

Кроме того, специалист порекомендовал провожать детей в детский сад, школу и обязательно забирать обратно. Безразличие – одна из главных проблем, которая приводит к трагедии, пишет News.ru со слова Кустова.