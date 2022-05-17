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3 часа назад

Как уберечь детей от педофилов: совет криминалиста

РИА "ФедералПресс"

Есть способы, которые помогут оградить детей от насильников. Об этом рассказал профессор криминалистики Анатолий Кустов.

Как уберечь детей от педофилов: совет криминалиста
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Максимально внимательно смотрите за своими детьми и особенно за кругом их общения», – подчеркнул криминалист.

По словам Анатолия Кустова, нужно следить даже за поведением своих знакомых, которые близки к семье. Обычно дети им доверяют и из-за этого становятся жертвами педофилии.

Кроме того, специалист порекомендовал провожать детей в детский сад, школу и обязательно забирать обратно. Безразличие – одна из главных проблем, которая приводит к трагедии, пишет News.ru со слова Кустова.

Ранее «ФедералПресс» писал о случае в Омске, когда педофил развратил свою падчерицу.

Дети,
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