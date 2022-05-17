Эксперты рассказали о пользе сухофруктов для детей

Терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева и эксперт по выбору продукции компании igooods Антон Деженин в беседе с «Лентой.ру» рассказали о пользе сухофруктов. Высушенные фрукты, по их словам, в частности, обладают противозапорными свойствами.

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Нэя Георгиева рассказала, что в домашних условиях фрукты выставляют под палящее солнце для усушки. Но в промышленных масштабах фрукты долго высушивают в специальных камерах горячим воздухом, подвергая дегидратации.

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«Если при высушивании добавляют сахар (карамелизация), то сухофрукт становится цукатом, менее полезным, чем сухофрукты, из-за содержания большого количества сахара. Карамелизуют в основном экзотические фрукты, чтобы они сохранили форму и привлекательный вид», — уточнила врач.

Терапевт обратила внимание, что сухофрукты — полезный продукт. Они калорийны и питательны, содержат полезные микро- и макронутриенты в концентрированном виде, богаты калием, витаминами группы В, железом, оказывают положительное влияние на желудочно-кишечный тракт, нормализуют стул.

«Самыми полезными сухофруктами считаются финики, инжир, курага, чернослив и изюм. Сухофрукты можно вводить в детский рацион с года, — рассказала в беседе с «Лентой.ру» Нэя Георгиева. — Можно варить полезные компоты для детей: они хорошо усваиваются организмом малышей и служат для профилактики запоров».

Сухофрукты, продолжила она, показаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с проблемами желудочно-кишечного тракта, беременным. С осторожностью их стоит есть людям с сахарным диабетом, так как некоторые производители при изготовлении сухофруктов добавляют в них сахар, предупредила врач.

При регулярном употреблении сушеные фрукты нормализуют состояние крови. Несколько кусочков кураги в день содержат суточную норму таких элементов, как кальций и железо, что крайне полезно для организма, добавил эксперт по выбору продукции компании igooods Антон Деженин.

Также он указал, что, несмотря на большое количество полезных свойств сухофруктов, некоторым категориям людей они противопоказаны. «Из-за повышенной калорийности не следует употреблять сухофрукты людям с лишним весом и диабетикам. Чрезмерное употребление сухофруктов повышает риск обезвоживания организма и возникновения аллергии. Сухофрукты могут вызвать проблемы с пищеварительной системой у людей, страдающих язвами или другими серьезными желудочными проблемами», — резюмировал эксперт.