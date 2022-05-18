Плохо ли, если ребенок «ябедничает»

Сами взрослые не могут точно решить, а как же, собственно, относиться к ябедничеству в детских коллективах.

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Многие учителя его поощряют. Например, используя методы круговой поруки:

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«Пока виновник не признается, весь класс не пойдет на перемену».

Или всячески привечая тех детей, которые будут поставлять информацию о поступках других. Так же «публичные порки и обсуждения поведения» одноклассника способствуют падению уровня нравственности и доверия в коллективе.

Позорные столбы и коллективные порицания очень мало помогают развитию сострадания и сочувствия, но зато здорово работают как механизм запугивания и помогают воплощать принцип «разделяй и властвуй».

С другой стороны, большинство взрослых и вся наша культура относятся к «доносчикам», как к людям не достойным уважения, и награждает их холодным презрением и соответствующими эпитетами, демонстрируя детям определенную модель поведения.

Так же мы с постсоветским презрением относимся к западной традиции, где люди привыкли обращаться к арбитру в лице государства или школьного учителя для решения самых незначительных проблем, типа «собака соседа использовала наш газон в качестве туалета», кто-то нарушил правила парковки, а Вася списал сочинение.

Конечно, машины и собаки это — перебор, но, с другой стороны, возможно, обратиться в полицию — не хуже, чем скинуть на капот свежее яйцо или проколоть шины, а собаке подложить что-нибудь в колбасу, если жизнь стала совсем невыносимой от лая проклятой шавки.

Вроде бы государство и полицию для этого в том числе и придумали — чтобы избежать самосуда и преодолеть первобытное правило «око за око и зуб за зуб». Есть, конечно, вариант «бог терпел — и нам велел». Но он точно не способствует душевному спокойствию и гармонии. В каких-то случаях мы, даже всячески осуждая «доносы», обращаемся в суд, и вдруг «стукачество» превращается в законное требование справедливости.

Вашего ребенка унижают одноклассники или просто задирают, чтобы вызвать на драку, и он жалуется учителю — ябеда, мальчики должны «сами разбираться». Но если ему при этом нанесут серьезные травмы — бежим в полицию.

Может быть, не стоило ждать травм и правильно было пресечь конфликт в зародыше? Если мама жалуется на учителя в администрацию за то, что тот регулярно превышает свои полномочия (например, использует эмоциональное насилие), мама «выносит сор из избы». А если учитель ударит ребенка или каким-то образом нанесет ему физический вред, большинство будут готовы линчевать такого педагога. Получается, что все зависит от наших индивидуальных, внутренних представлений о том, что «есть предел», красная черта, перейдя которую человек заслуживает официального наказания.

Мы часто руководствуемся не общепринятыми правилами, прописанными в законе, а ориентируемся на собственные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»: и срываются голоса в дебатах на родительских собраниях, и перегреваются айфоны от количества сообщений в вотсапе, и рушатся коллективы, и друзья становятся врагами.

Если же нам, взрослым людям, так тяжело разобраться, где донос, а где — поиск справедливости, что же делать детям? Поиск справедливости, проверка правил на прочность, желание разобраться в том, как устроен этот мир с точки зрения человеческих взаимоотношений — нормальная потребность ребенка.Детям хочется, чтобы все было по правилам. Они часто не разрешают маме ходить по газонам или отказываются с папой перебегать на красный свет.

Важно понимать, что в пять-шесть лет мальчик бежит рассказать вам или воспитателю про своих товарищей, что вот, мол, «они костры жгут», не потому, что испытывает удовольствие от созерцания наказания ближнего, а лишь потому, что искренне переживает за них. Или еще раз проверяет, а правда ли есть такой запрет, и работает ли он.

Вот нарушили Ваня с Саней запрет, что будет? Понятно, Ваня с Саней в такой ситуации испытывают чувства различные, могут и по шее дать другу, или как минимум в следующий раз не взять в игру. Что же делать нам, родителям и педагогам?

В первую очередь полезно будет уйти от категоричных ярлыков — «доносчик», «ябеда» и от кодекса чести, по которому «своих не сдают». Тем более, если «свои» — собрание случайных людей в пространстве одного класса с разными взглядами на жизнь и исходными ценностями.

Вы не выбирали годами одноклассников своего ребенка и их родителей. Вы оказались вместе с ними случайно и вовсе не обязаны разделять взгляды на жизнь. Именно для того, чтобы разные люди могли успешно сосуществовать в одном обществе, и придумали законы и правила.

Во-вторых, очень важно думать самим и учить рассуждать детей о мотивах ябедничества. Мотивы чаще бывают важнее самого поступка и могут помочь нам разобраться в ситуации. Да, бывают дети, которые жалуются на друзей именно с целью досадить, навредить кому-то. Речь идет о ребятах старше шести-семи лет. Иногда ими движет зависть: вот все с тобой дружат, а со мной нет. Иногда за ябедничеством стоит откровенная манипуляция педагога: я буду все-все рассказывать Марье Ивановне, и она будет меня любить и выделять. Иногда — жажда власти, власти информационной. Иногда — одиночество, попытка обратить на себя внимание.

Во всех этих случаях важно выявить причину и работать с ней, стараясь не использовать в воспитательных целях информацию, полученную подобным путем.

При этом можно открыто выразить свое отношение к подобным поступкам. Не менее часто бывает, что дети рассказывают о неверных действиях своих одноклассников и друзей, движимые самыми лучшими намерениями: восстановить порядок и справедливость, уберечь друзей от опасности.

В таких случаях очень важно помочь всем участникам конфликта увидеть противоположную точку зрения. Объяснить ищущему справедливость, что подобное поведение не помогает найти друзей, а тем, кто пострадал от такого «доноса», что приятель просто переживал за них и пытался поступить, как лучше. Это всегда полезно — попытаться понять точку зрения другого.

Важна и позиция взрослого: если вы искренне хотите, чтобы в коллективе не процветал феномен ябедничества, никогда не поощряйте его вольно или невольно. Но при этом будьте готовы вмешаться в недоразумение.

«Пускай сами разбираются» — позиция неверная, а часто даже преступная. Как могут «сами разбираться» дети, нам хорошо показал Уильям Голдинг в «Повелителе мух», Владимир Железняков в «Чучеле», Роберт Кормье в «Шоколадной войне».

Если вы родитель или работаете с детьми, хотя бы одну из этих книг почитать стоит.

Самое сложное в задаче про ябед то, что она не имеет однозначного ответа. «Говорить или не говорить?» — вот в чем вопрос. Он риторический и скорее призывает нас к размышлению, чем к действию.

Однажды мы с группой детей восьми-десяти лет обсуждали проблему ябед. Одна из девочек, искренне желая помочь всем на свете, часто рассказывала мне, как взрослому, про проказы мальчишек, за что они, конечно, благодарны ей не были. Разбирая различные гипотетические ситуации, взятые из книжек или придуманные нами, мы с детьми пришли к следующим выводам:

Если человек нарушает правила, но никому при этом не вредит (списывает, шепчется на уроке, даже ходит по газонам) — пусть это будет на его совести. То, что вы расскажете кому-нибудь про такое поведение, не поможет человеку стать лучше, а вот вас сделает ябедой-корябедой.

Всегда уважайте чужие секреты и храните их. Иногда лучше не слушать чужие секреты, если знаете, что сложно будет сохранить. Если же вы узнали, что друзья затевают что-то опасное — лезут на крыши, собираются в ночной поход по сибирской тайге, планируют поджечь дверь в кабинете директора, то придется, наверное, рассказать.

При этом стоит осознавать все риски, связанные с этим поступком. Для товарищей вы можете навсегда стать предателем. Так что это — дилемма. Одна из тех, для решения которых полезно обзавестись взрослым, которому вы доверяете и с которым можно посоветоваться и вместе найти выход из ситуации.

Если вы узнали, что из-за чьих-то поступков кому-то становится плохо, кого-то унижают, обижают, заставляют страдать (неважно — ребенка или взрослого) — идти и рассказывать, просить помощи, невзирая на то, как это скажется на вашей репутации. Да, иногда, для того, чтобы выдать чужой секрет, нужна смелость. И плата может быть высока. Всегда думайте, кому вы жалуетесь!

Попытайтесь предположить реакцию этого человека. И заведите себе наконец-то взрослого, которому можете доверять на все сто и рассказывать ему все. Очень важно обсудить с детьми и дома, и в классе различные ситуации и попробовать вместе прийти к выводам, где поиск справедливости переходит в ябедничество, а желание помочь и спасти становится доносом.