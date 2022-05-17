Как количество детей в семье влияет молодость родителей

Ученые из Колумбийского университета и Университета Париж-Дофин выяснили, как количество детей в семье влияет на интеллект и состояние здоровья родителей в преклонном возрасте. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

По данным ряда исследователей, на преждевременное старение влияют два социальных фактора: профессия и уровень образования.

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Годы жизни у людей крадут малоподвижный образ жизни, ночная работа, стрессы и т.д.

Так, например, биологический возраст дальнобойщиков со стажем в 15–20 лет к 40 годам превышает паспортный примерно на 10 лет. При этом представители творческих и интеллектуальных профессий сохраняют мозг в рабочем состоянии и живут дольше.

Ученые Вегард Скирбекк и Эрик Бонсанг решили выяснить, как на умственную и физическую бодрость людей влияет наличие детей.

В основу исследования легло сравнение двух популярных моделей семьи: в первой группе было всего два ребенка, во второй – три и более.

Специалисты проанализировали данные более чем о 73 тысячах пожилых людей старше 65 лет. В выборку включили представителей из 20 стран Европы и Ближнего Востока.

Для оценки интеллектуальных способностей участникам эксперимента предложили пройти тесты на запоминание и беглую устную речь.

Считается, что именно эти навыки в первую очередь страдают при возрастных изменениях.

"Результаты ясно показали, что воспитание трех и более детей (по сравнению с мамами и папами, вырастившими только двоих отпрысков) отрицательно сказываются на когнитивных способностях родителей в позднем возрасте",

– утверждают авторы исследования.

По их данным, оказываемый эффект в среднем эквивалентен дополнительным 6,2 годам старения.

Специалисты полагают, что не последнюю роль в возникновении данного феномена играют социальные и экономические причины.

В особенности это затрагивает страны Северной Европы с более высоким уровнем жизни, влекущим за собой более высокий уровень расходов.

Появление еще одного ребенка может повлечь серьезные финансовые затраты на питание, обучение, досуг и создание достойных бытовых условий.

Напрямую количество детей влияет и на возможность женщины реализовать себя на профессиональном поприще. Многодетные мамы реже достигают деловых успехов.

Между тем, хорошая карьера не только развивает способности, но и омолаживает человека. Кроме того, организм многодетных родителей может быстрее изнашиваться из-за стресса и недостатка сна. Несмотря на очевидные признаки преждевременного старения у многодетных родителей, люди все же нередко отдают предпочтение в пользу большой семьи. Дети и внуки часто становятся смыслом жизни для родителей, поскольку большая семья позволяет избежать социальной изоляции в старости.