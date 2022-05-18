Названы причины обращения с ребенком к психологу

Более половины российских родителей (46%), принявших участие в опросе, считают, что водить детей к психологу следует с подросткового возраста — с 11—14 лет. При этом только четверть мам и пап сами посещали психолога, а ещё 37% только планируют сделать это.

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Об этом свидетельствуют данные цифровой платформы «Мой_Сервис Мед» (партнёр СК «Росгосстрах»), которые есть в распоряжении RT.

«По мнению 40% родителей, ситуация в семье влияет на психологическое состояние ребёнка. Абсолютное большинство опрошенных (73%) считают, что детям передаётся стресс, который в данный момент испытывают родители. При этом треть опрошенных родителей за последнее время переживали тревожность и растерянность, 27% — эмоциональное выгорание и бессилие, каждый пятый — страх и стресс»,

— отмечается в исследовании аналитиков.

42% респондентов сообщили, что планируют в ближайшее время отвести своего ребёнка к психологу.

«При этом инициатором похода в одинаковой степени выступают мать и отец (27 и 26% соответственно), а также учителя или воспитатели (23%). Лишь 6% водили ребёнка к психологу по совету невролога»,

— говорится в исследовании.

Одними из наиболее важных причин для похода к психологу половина родителей считают агрессивность и приступы злости.