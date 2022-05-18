Фраза, которой психологи не рекомендую хвалить своего ребёнка

Когда ваши дети получают отличные оценки по математике, у вас может возникнуть соблазн начать хвалить их с невинного комплимента: «Ты такой умный!» И это худшее, что вы можете сказать развивающемуся ребёнку в данной ситуации.
Педагоги и детские психологи одинаково тесно связывают некогда позитивный комплимент с системой убеждений, что такой ребёнок не сможет сделать ничего плохого. Сейчас всё больше растёт тенденция, чтобы полностью отказаться от этого слова в воспитании детей.
«Идея в том, что, когда мы хвалим детей за то, что они умные, эти дети думают: «О, хорошо, я умный». А потом, позже, когда эти дети нечаянно оступятся, что они и сделают из-за самоуверенности, они подумают: «О нет, я всё-таки неумный. В конце концов, и все люди подумают, что я не такой умный».
И это хуже. Они учатся тому, что этого риска «облажаться» следует избегать. «Умные» дети особенно не склонны совершать ошибки, которые имеют решающее значение для обучения и успеха.
Практика показывает, что те дети, кого называют «умными» или «одарёнными», часто с меньшей вероятностью, чем другие, бросают вызов самим себе.
Возможно, они совершают меньше ошибок, но только потому, что остаются в своей зоне комфорта и перестают расти и приспосабливаться к новым вызовам, что в будущем затрудняет их социализацию и умение адаптироваться к любым условиям.
Джо Боулер, профессор математического образования в Стэндфордском университете, отмечает, что такое «фиксированное мышление» сохраняется во взрослом возрасте и наносит наибольший ущерб важной демографической группе детей: девочкам с высокими достижениями.
«Потому что общество диктует девочкам, что они, вероятно, не будут так хороши в математике и естественных науках, как мальчики»,
– говорит Боулер.
«Это означает, что девочки с большей вероятностью будут избегать достижений в естественных науках и математике, и что отвращение к ошибкам приводит к меньшему обучению и прогрессу. Чем больше определённые дисциплины цепляются за идеи одарённости, тем меньше женщин-докторов наук в этих областях».
Итак, что вы можете сделать как родители, чтобы подбодрить своих детей, не подавляя их? Вместо того, чтобы говорить общее утверждение типа «вы умны», сделайте свой ответ конкретным в зависимости от ситуации.
Вместо этого попробуйте: «Вы проделали отличную работу!» или «Вы действительно усердно работали, и это окупилось!»
И если «умный» запрещён, то называть кого-то «математиком» тоже входит в этот список. Навешивание ярлыков на кого-то как на «человека науки» или «не человека науки» столь же вредно, потому что это не даёт возможности для роста и развития.
Боулер также рекомендует родителям проявлять сочувствие, когда ребёнок получает отличную оценку на тесте, потому что ему не дали возможности учиться на своих ошибках.
Он объясняет: «Когда мы даём детям понять, что ошибки – это хорошо, что успешные люди совершают ошибки, это может изменить всю их жизнь».