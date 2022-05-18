Фраза, которой психологи не рекомендую хвалить своего ребёнка

Когда ваши дети получают отличные оценки по математике, у вас может возникнуть соблазн начать хвалить их с невинного комплимента: «Ты такой умный!» И это худшее, что вы можете сказать развивающемуся ребёнку в данной ситуации.

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Педагоги и детские психологи одинаково тесно связывают некогда позитивный комплимент с системой убеждений, что такой ребёнок не сможет сделать ничего плохого. Сейчас всё больше растёт тенденция, чтобы полностью отказаться от этого слова в воспитании детей.

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«Идея в том, что, когда мы хвалим детей за то, что они умные, эти дети думают: «О, хорошо, я умный». А потом, позже, когда эти дети нечаянно оступятся, что они и сделают из-за самоуверенности, они подумают: «О нет, я всё-таки неумный. В конце концов, и все люди подумают, что я не такой умный».

И это хуже. Они учатся тому, что этого риска «облажаться» следует избегать. «Умные» дети особенно не склонны совершать ошибки, которые имеют решающее значение для обучения и успеха.

Практика показывает, что те дети, кого называют «умными» или «одарёнными», часто с меньшей вероятностью, чем другие, бросают вызов самим себе.

Возможно, они совершают меньше ошибок, но только потому, что остаются в своей зоне комфорта и перестают расти и приспосабливаться к новым вызовам, что в будущем затрудняет их социализацию и умение адаптироваться к любым условиям.

Джо Боулер, профессор математического образования в Стэндфордском университете, отмечает, что такое «фиксированное мышление» сохраняется во взрослом возрасте и наносит наибольший ущерб важной демографической группе детей: девочкам с высокими достижениями.

Почему?

«Потому что общество диктует девочкам, что они, вероятно, не будут так хороши в математике и естественных науках, как мальчики»,

– говорит Боулер.

«Это означает, что девочки с большей вероятностью будут избегать достижений в естественных науках и математике, и что отвращение к ошибкам приводит к меньшему обучению и прогрессу. Чем больше определённые дисциплины цепляются за идеи одарённости, тем меньше женщин-докторов наук в этих областях».

Что сказать вместо «Ты умный»?

Итак, что вы можете сделать как родители, чтобы подбодрить своих детей, не подавляя их? Вместо того, чтобы говорить общее утверждение типа «вы умны», сделайте свой ответ конкретным в зависимости от ситуации.

Вместо этого попробуйте: «Вы проделали отличную работу!» или «Вы действительно усердно работали, и это окупилось!»

И если «умный» запрещён, то называть кого-то «математиком» тоже входит в этот список. Навешивание ярлыков на кого-то как на «человека науки» или «не человека науки» столь же вредно, потому что это не даёт возможности для роста и развития.

Боулер также рекомендует родителям проявлять сочувствие, когда ребёнок получает отличную оценку на тесте, потому что ему не дали возможности учиться на своих ошибках.