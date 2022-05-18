Может ли антистрессовая игрушка успокоить ребенка

Большинство россиян считают, что антистрессовые игрушки полезны и действительно помогают ребенку сбросить психическое напряжение. Кандидат психологических наук Светлана Колосова развеяла данный миф.

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«Подобные предметы являются маркетинговым ходом и слабо работающим инструментом. Антистрессовые игрушки полезны лишь детям для развития мелкой моторики рук»,

– пояснила эксперт.

По словам Светланы Колосовой, если речь идет о стрессе, то игрушки тут не помогут.