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3 часа назад

Может ли антистрессовая игрушка успокоить ребенка

РИА "ФедералПресс"

Большинство россиян считают, что антистрессовые игрушки полезны и действительно помогают ребенку сбросить психическое напряжение. Кандидат психологических наук Светлана Колосова развеяла данный миф.

Может ли антистрессовая игрушка успокоить ребенка
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Подобные предметы являются маркетинговым ходом и слабо работающим инструментом. Антистрессовые игрушки полезны лишь детям для развития мелкой моторики рук»,

– пояснила эксперт.

По словам Светланы Колосовой, если речь идет о стрессе, то игрушки тут не помогут.

Идеальным вариантом для ребенка будет двигаться, это поможет переработать гормоны стресса, пишет издание News.ru.

Дети,Светлана Колосова,
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