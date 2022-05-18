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3 часа назад

Различия правил защиты от клещей между взрослыми и детьми

Русская Планета

Методы защиты у взрослых и детей разные, а малыши в возрасте до 3 лет должны полностью избегать зелени, предупредила сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены им. Эрисмана Роспотребнадзора Ольга Германт.

Различия правил защиты от клещей между взрослыми и детьми
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

По ее словам, использование акарицидных средств эффективно только для взрослых (нельзя беременным и кормящим), поскольку у детей маленький рост, и есть вероятность проникновения клеща через открытое место.

Также для детей бесполезными могут оказаться репелленты. Они не дают полноценной защиты, а нанесение средства на одежду ребенка должно быть проведено взрослым.

Что касается детей младшего возраста, их рекомендуется перевозить только в коляске, исключая доступ к траве. Обрабатывать детей до 3 лет средствами от клещей нельзя, пишут РИА Новости.

Дети,Роспотребнадзор,
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