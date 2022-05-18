Различия правил защиты от клещей между взрослыми и детьми

Методы защиты у взрослых и детей разные, а малыши в возрасте до 3 лет должны полностью избегать зелени, предупредила сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены им. Эрисмана Роспотребнадзора Ольга Германт.
По ее словам, использование акарицидных средств эффективно только для взрослых (нельзя беременным и кормящим), поскольку у детей маленький рост, и есть вероятность проникновения клеща через открытое место.
Также для детей бесполезными могут оказаться репелленты. Они не дают полноценной защиты, а нанесение средства на одежду ребенка должно быть проведено взрослым.
Что касается детей младшего возраста, их рекомендуется перевозить только в коляске, исключая доступ к траве. Обрабатывать детей до 3 лет средствами от клещей нельзя, пишут РИА Новости.