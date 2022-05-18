Различия правил защиты от клещей между взрослыми и детьми

Методы защиты у взрослых и детей разные, а малыши в возрасте до 3 лет должны полностью избегать зелени, предупредила сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены им. Эрисмана Роспотребнадзора Ольга Германт.

Фото: Русская Планета Русская Планета

По ее словам, использование акарицидных средств эффективно только для взрослых (нельзя беременным и кормящим), поскольку у детей маленький рост, и есть вероятность проникновения клеща через открытое место.

Также для детей бесполезными могут оказаться репелленты. Они не дают полноценной защиты, а нанесение средства на одежду ребенка должно быть проведено взрослым.