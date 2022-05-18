Принят проект о требованиях к рекламе детских смесей

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о рекламе детских смесей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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Документ внесли на рассмотрение Госдумы весной 2019 года. В первом чтении документ приняли в самом начале 2022 года. Тогда проектом устанавливали полный запрет на рекламу заменителей женского молока для вскармливания детей в возрасте до 1 года. Исключение делали только для медицинских выставок и специализированных периодических изданий.

Ко второму чтению от почти полного запрета отказались и внесли изменения. В рекламе детских смесей, согласно проекту, должно содержаться уведомление о преимуществе грудного вскармливания.