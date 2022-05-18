Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
2 часа назад

Госдума во втором чтении приняла проект об уточнении требований к рекламе детских смесей

Газета.Ruиещё 2

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о рекламе детских смесей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Принят проект о требованиях к рекламе детских смесей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Документ внесли на рассмотрение Госдумы весной 2019 года. В первом чтении документ приняли в самом начале 2022 года. Тогда проектом устанавливали полный запрет на рекламу заменителей женского молока для вскармливания детей в возрасте до 1 года. Исключение делали только для медицинских выставок и специализированных периодических изданий.

Ко второму чтению от почти полного запрета отказались и внесли изменения. В рекламе детских смесей, согласно проекту, должно содержаться уведомление о преимуществе грудного вскармливания.

Кроме того, такая реклама должна будет содержать информацию о возрастных ограничениях применения продуктов и предупреждение о необходимости консультаций специалистов.

Дети,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители