Жена Овечкина показала трогательную встречу мужа с детьми

Легендарный хоккеист Александр Овечкин и его жена Настасья растят двоих сыновей. Модель с детьми с января 2022 года находится в Москве, а спортсмен только сейчас прилетел к ним из США. 3-летний Сережа и годовалый Илья очень соскучились по своему папе. Настасья Овечкина решила показать, как трогательно мальчики встретили отца после долгой разлуки. За это время модель несколько раз летала к супругу в Вашингтон, но малышей с собой не брала.