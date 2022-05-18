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2 часа назад

Жена Александра Овечкина показала трогательную встречу мужа с детьми

Letidor.ru

Легендарный хоккеист Александр Овечкин и его жена Настасья растят двоих сыновей. Модель с детьми с января 2022 года находится в Москве, а спортсмен только сейчас прилетел к ним из США. 3-летний Сережа и годовалый Илья очень соскучились по своему папе. Настасья Овечкина решила показать, как трогательно мальчики встретили отца после долгой разлуки. За это время модель несколько раз летала к супругу в Вашингтон, но малышей с собой не брала.

Жена Овечкина показала трогательную встречу мужа с детьми
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Папочка дома,
— отметила жена хоккеиста.

Кадр из видео

Отметим, Александр Овечкин очень хочет, чтобы старший сын в будущем не бросил спорт, а пошел по его стопам. Пока малыш не против такой карьеры. Мальчик уже неплохо владеет клюшкой. Сначала Сережа учился забивать шайбы на паркете или асфальте, а потом вышел на лед. Поклонники отмечают, что у звездной пары растет целеустремленный ребенок.

Дети,Александр Овечкин,
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