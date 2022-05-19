Врач рассказала, в каком возрасте лучше стать родителями

Идеальный возраст для планирования беременности – от 18 до 30 лет, сообщила РИАМО врач-репродуктолог, врач высшей категории, акушер-гинеколог и заведующая отделением ВРТ центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Наталья Калинина.
«Юный, незрелый в гормональном и психоэмоциональном плане организм не готов к беременности. Поэтому смертность и серьезные материнские осложнения особенно высоки в группе женщин до 16 лет», – сказала Калинина.
Она добавила, что после 30 лет риски со стороны матери и ребенка возрастают, а у женщин старше 35 лет добавляется риск рождения детей с генетическими аномалиями.
«У поздно рожающих женщин повышена возможность гестоза, преэклампсии, возникновения повышенного давления, ухудшения кровоснабжения плаценты и соответственно кровоснабжения и питания плода. Это приводит к задержке внутриутробного развития, преждевременным родам, даже к антенатальной гибели», – резюмировала врач.