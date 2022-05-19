Врач рассказала, в каком возрасте лучше стать родителями

Идеальный возраст для планирования беременности – от 18 до 30 лет, сообщила РИАМО врач-репродуктолог, врач высшей категории, акушер-гинеколог и заведующая отделением ВРТ центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Наталья Калинина.

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«Юный, незрелый в гормональном и психоэмоциональном плане организм не готов к беременности. Поэтому смертность и серьезные материнские осложнения особенно высоки в группе женщин до 16 лет», – сказала Калинина.

Она добавила, что после 30 лет риски со стороны матери и ребенка возрастают, а у женщин старше 35 лет добавляется риск рождения детей с генетическими аномалиями.