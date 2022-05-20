Как научить ребенка спокойно справляться с неудачами

Чтобы ребенок мог спокойно справляться с неудачами, в семье нужно создать здоровый психологический климат. В том числе не нужно критиковать ребенка тогда, когда он потерпел в чем-то неудачу, сообщил РИАМО социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов.

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По его словам, проблема в том, что родители не очень хотят менять что-то в себе. Их вполне устраивает жизнь в постоянном невротическом напряжении. Им проще отвести ребенка к психологу или неврологу. Повесить на него ярлык «нервный» и сокрушаться: «В кого ты такой?»

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«Походы по специалистам проблему не решат. Они могут только купировать ее на какой-то срок. А вот здоровый психологический климат в семье справится с этим на раз-два. К тому же даст мощный иммунитет к разным жизненным сложностям на будущее»,

— считает Шахов.

Он добавил, что дети, которые растут у родителей с крепкой нервной системой, не будут устраивать истерику из-за первой двойки. Неудача первой любви не вызовет у них ощущения вселенской трагедии. Прыщи не будут катастрофой. Его не будут дразнить и обзывать.

«Это не означает, что в его жизни вообще не будет проблем. Будут, они есть у всех. Но относиться к ним он будет по-другому. Он никогда не скажет: «Это убивает меня». Никогда не попытается решить их через наркотики, алкоголь или ранний секс. И вы как родители будете за него спокойны. Потому что человек с крепкой психикой всегда имеет свое мнение и никакие «дурные компании» не смогут на него влиять»,

— подчеркнул психолог.

Как переживать неудачи конструктивно? Специалист отметил, что, чем раньше начать перемены, тем быстрее ребенок преодолеет уже полученный негативный опыт. Если ребенка дразнят, нужно донести до него простую истину: это произошло, это нормально, потому что со всеми людьми что-то происходит. Потому что дразнят не за неудачу, а за реакцию на нее.

Если же у ребенка пока нет ресурса на здоровую реакцию, родителям надо его выслушать и поддержать. А пока он будет рыдать — выключить свое любимое: «А я говорила, сходи в туалет перед уроком». Потому что критика и поучения не имеют ничего общего с поддержкой. И единственное, чего можно этим добиться — ребенок отдалится и пропасть между ним и родителями будет с годами только расти.

Также можно расспросить ребенка, что произошло, когда он немного успокоится, с помощью вопросов подвести ребенка к мысли, что это не катастрофа, но выводы за него делать не нужно, он должен понять и озвучить это сам.

«Чтобы это получилось вы должны и сами искренне считать, что ничего страшного не случилось. А не выдавать заученные фразы, содрогаясь внутри от ужаса: «О боже, что же теперь будет?» Дети быстро чувствуют фальшь. Иммунитет от проблем им дает родительское спокойствие и уверенность, а не притворные слова поддержки»,

— отметил Шахов.