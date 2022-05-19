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56 минут назад

Детский омбудсмен рассказала, как правильно выбрать лагерь для отдыха

Говорит Москваиещё 1

Можно спросить у знакомых, ознакомиться с документацией и посетить его лично. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец.

Родителям рассказали, как правильно выбрать лагерь для отдыха
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Самая лучшая рекомендация — это знакомые, друзья, сами дети, потому что дети друг с другом делятся активнее, чем родители. И дети сами просятся в какой-то определенный лагерь. Дети консервативны, если они в каком-то лагере побывали, то они, как правило, просятся туда каждый год».

По ее словам, при личном общении с руководством лагеря можно выяснить неизвестные подробности детского отдыха.

«Что делать, если нет знакомых и родственников? Здесь необходимо проверить наличие лицензии у этого лагеря и воспользоваться возможностью ознакомиться, приехать, посмотреть, пообщаться с руководством. При этом общении также могут многие моменты всплыть.
Да и просто можно взять, почитать отзывы в интернете. Потому что сейчас там есть все: и позитивные, и негативные. Ну и, конечно, необходимо проверить наличие всех необходимых документов разрешительных у этого лагеря, куда вы собираетесь отправить ребенка».

Также Волынец рассказала, что определенной стоимости на путевки в детский лагерь нет. Она зависит от расстояния до места отдыха, направленности лагеря и так далее. Для экономии средств можно воспользоваться туристическим кэшбеком, сообщила она.

Дети,Ирина Волынец,
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