Родителям рассказали, как правильно выбрать лагерь для отдыха

«Что делать, если нет знакомых и родственников? Здесь необходимо проверить наличие лицензии у этого лагеря и воспользоваться возможностью ознакомиться, приехать, посмотреть, пообщаться с руководством. При этом общении также могут многие моменты всплыть.

Да и просто можно взять, почитать отзывы в интернете. Потому что сейчас там есть все: и позитивные, и негативные. Ну и, конечно, необходимо проверить наличие всех необходимых документов разрешительных у этого лагеря, куда вы собираетесь отправить ребенка».