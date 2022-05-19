Детей-инвалидов на домашнем обучении обеспечат бесплатным питанием

Бесплатное двухразовое питание должны получать дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые учатся дома. С такой инициативой выступила первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в ходе заседания Комитета Госдумы по просвещению.

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Право детей-инвалидов на бесплатное двухразовое питание закреплено в пункте 7 статьи 79 Закона «Об образовании в Российской Федерации». Однако, отметила сенатор, не везде подобная практика существует. Это показал проведенный Советом Федерации и представителями регионов мониторинг.

Выяснилось, что в одних субъектах РФ школьникам с ОВЗ, находившимся на домашнем обучении, выдавали сухой паек, в других — денежную компенсацию, а в третьих такие ребята не получали ничего, тем более двухразового горячего питания.

Должен быть единый для всех регионов подход в этом вопросе, считает Ирина Рукавишникова.

«Безусловно, ситуацию надо менять. Необходимо уточнить, что для этой категории детей возможно как предоставление непосредственно питания, так и замена его денежной компенсацией в зависимости от того, насколько субъектам удобно осуществлять эти полномочия и насколько родители будут испытывать потребность в этом», — подчеркнула автор законопроекта.