Из-за чего подростки не хотят общаться с родителями

Регулярные сравнения с окружающими и критика отталкивают подростков от родителей, рассказала Москве 24 психолог Екатерина Чапчикова.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Она отметила, что нередко взрослые сами (в том числе, неосознанно) ведут себя так, что детям не хочется с ними общаться.

Видео дня

"Подросток может избегать общения с родителями, если оно вызывает у него неприятные эмоции, такие как обида, стыд, чувство вины. Например, когда отец и мать постоянно стимулируют его "стать лучше", критикуя и сравнивая с более успешными сверстниками",

– объяснила она.

Психолог добавила, что одна из важных задач этого возраста – сепарация от родителей, осознание себя как личности. Когда подросток успешно решит эту задачу, он снова проявит интерес к учебе, думая над профессиональным самоопределением. Поэтому не нужно при встрече с ребенком сразу расспрашивать его об успехах в школе (как будто в ваших отношениях это самое главное). А также не стоит ссориться из-за плохих оценок, подключая при этом заветную фразу: "Я же тебя предупреждала!"

Эксперт напомнила, что в целом для подростков важнее общение не с родителями, а с друзьями.

"К тому же ребенок переживает сложный этап жизни: его организм активно меняется, происходит гормональная перестройка – из-за этого он иногда плохо себя чувствует, у него может резко меняться настроение. А еще в этом возрасте идет переоценка ценностей, формируется свой взгляд на все. Результат этих нюансов – подросток начинает чаще нуждаться в уединении",

– сказала она.

Психолог также советует родителям чаще вспоминать себя в подростковом возрасте: свои мечты, интересы и проблемы. Это поможет лучше понять ребенка и сохранить с ним хорошие отношения, несмотря на сложности.