8 способов поссорить своих детей

Иногда родители сами не замечают того, как портят отношения своих детей. Вот что мы делаем, иногда неосознанно, и что усложняет отношения детей внутри одной семьи.

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Напоминайте, кто маленький, а кто уже взрослый

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«Ему можно, потому, что он маленький!», «Я с ним, потому что он меньше», «Уступи, ты же старше!» — такое можно услышать, если речь идет о братьях и сестрах с разницей даже в один-три года. Что говорить о случаях, когда разница между детьми больше пяти лет! Но даже подросток остается «маленьким» и нуждается в особом отношении, внимании и заботе мамы.

Чтобы не копить обиду и не настраивать старшего против младшего, объясняйте ему подробнее: «Я кормлю малыша, потому что он не может есть сам», «Ты так хорошо во всем справляешься, может сможешь какое-то время играть в это сам?».

Сравнивайте своих детей друг с другом

Или приводите одного в пример другому. «Ты до сих пор ходишь на горшок, а вот брат в твои годы давно как взрослый в туалет ходил!», «Смотри, сестра уже все доела, а ты копаешься». Ну да, брат освоил некоторые гигиенические привычки раньше, а у сестры отличный аппетит. Но все люди, и все дети разные. Не стоит сравнивать, особенно когда это вредит отношениям детей.

Распределите роли хорошего и плохого ребенка

Навешивать ярлыки и присваивать роли очень просто — и даже удобно для восприятия. Человеческая психика стремится к этому. И когда речь идет о своих собственных детях, мы не делаем исключений. «Он вечно нарывается на неприятности», «Она у меня непростая девочка». Это особенно легко дается, если детей несколько.

Все это не только обостряет отношения братьев и сестер, но и мешает им быть другими — свободными от ролей. Если ребенку постоянно внушать, что он «несносный», в ситуации выбора «хорошо и плохо» ему хочется выбрать «плохо» — он же привык, что ему приписывают именно эту роль.

Заставляйте соперничать

«Кто первый добежит до дома?», «Кто быстрее съест кашу?» — очень удобные приемы для того, чтобы заставить детей делать так, как вам нужно. Но это обостряет дух соперничества, заставляет детей «играть друг против друга», а не действовать как команда. Не давайте им заниматься одним делом«Ты не можешь играть в футбол, это Женино место. Мы отдадим тебя на хоккей», «Ира занимается на пианино, а ты будешь играть на флейте!». При этом не учитывается, что второй ребенок может мечтать о том же самом занятии. Все это может заронить обиду на многие годы — а может и на всю жизнь.

Запрещайте им злиться друг на друга и выражать негативные эмоции

Дети не могут друг друга бить. Нельзя позволять им оскорблять друг друга. Но очень важно давать им возможность выражать все эмоции, в том числе негативные. «Я его ненавижу!», «Она меня бесит!» — любой ребенок имеет право на эти слова. Можно объяснить, что мы можем испытывать злость на близких, но все равно продолжаем любить их, а они нас. Это лучше, чем глубже загонять негатив, не давая ему быть высказанным.

Не объясняйте им мотивов друг друга

«Сами разберутся» — говорим мы, когда устаем. Но нет, могут и не разобраться. Чаще всего, чтобы обида и злость не копились, чтобы отношения не разрушалась, надо объяснить, что «Он не хотел тебя обидеть, просто он не умеет правильно выражать злость» или «Она очень хотела бы с тобой играть по правилам, но еще не научилась играть как следует».

Заставляйте их любить друг друга