Как снизить стресс у детей во время экзаменов

Советы по снижению стресса у детей в период экзаменов в беседе с «Мослентой» дала клинический психолог-эксперт с опытом работы более десяти лет Мария Бабушкина.
В первую очередь, отметила специалист, родителям нужно сказать ребенку о том, что они готовы выслушать его и помочь при необходимости — нанять репетитора, купить пособия, потренировать запоминание вместе, сводить к психологу.
«Если ребенку, помимо выпускных школьных, предстоят вступительные экзамены в университет, нужно проявить свою заинтересованность в данном вопросе, уточнить, не нужны ли ему ваши советы», — сказала Бабушкина.
Эксперт порекомендовала поднять и тему неудачного поступления.
«Убедите наследника в том, что, если у него не получится поступить в этом году, он сможет лучше подготовиться и повторить попытку в следующем. А на время перерыва в обучении сможет выйти на работу», — предложила она.
Важно сбить поступление в вуз с пьедестала сверхценного и решающего события в жизни, подчеркнула собеседница «Мосленты».