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2 часа назад

Психолог дала советы родителям по снижению стресса у детей в период экзаменов

Мослентаиещё 2

Советы по снижению стресса у детей в период экзаменов в беседе с «Мослентой» дала клинический психолог-эксперт с опытом работы более десяти лет Мария Бабушкина.

Как снизить стресс у детей во время экзаменов
Фото: unsplash.comunsplash.com

В первую очередь, отметила специалист, родителям нужно сказать ребенку о том, что они готовы выслушать его и помочь при необходимости — нанять репетитора, купить пособия, потренировать запоминание вместе, сводить к психологу.

«Если ребенку, помимо выпускных школьных, предстоят вступительные экзамены в университет, нужно проявить свою заинтересованность в данном вопросе, уточнить, не нужны ли ему ваши советы», — сказала Бабушкина.

Эксперт порекомендовала поднять и тему неудачного поступления.

«Убедите наследника в том, что, если у него не получится поступить в этом году, он сможет лучше подготовиться и повторить попытку в следующем. А на время перерыва в обучении сможет выйти на работу», — предложила она.

Важно сбить поступление в вуз с пьедестала сверхценного и решающего события в жизни, подчеркнула собеседница «Мосленты».

Дети,
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