Куда пойти учиться после 9 класса: самые востребованные профессии

Времена, когда было принято считать, что выпускников техникумов и училищ, ждет незавидная судьба, должны навсегда уйти в прошлое. Это обидный стереотип. На самом деле высшее образование далеко не всегда гарантирует успешную карьеру. Все зависит от профессиональных навыков, работоспособности и целеустремленности. Добивается успеха тот, кто делает все от него зависящее. «Рамблер» рассказывает о самых востребованных профессиях, которые можно получить после девятого класса.

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Уйти после девятого: в чем плюсы

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В десятом и одиннадцатом классах школьники в первую очередь настроены на подготовку к ЕГЭ. Это занимает все их мысли и все свободное время. Подготовка к ОГЭ требует меньше физических и нервных затрат.

Среднее специальное и начальное профессиональное образование заточены на получение знаний и навыков необходимых для работы по выбранной специальности. Меньше теории, больше практики.

Выпускники таких учебных заведений раньше начинают работать и строить карьеру, при этом их зарплаты на старте часто не уступают зарплатам выпускников вузов, а нередко и превосходят.

После окончания колледжа при вузе легче поступить в этот вуз и пройти обучение по сокращенной программе.

Как выбрать профессию

Образование — это фундамент, поэтому так важно правильно выбрать профессию по душе. Что стоит учитывать при выборе?

Востребованность профессии у работодателей. Откройте популярные сайты по поиску работы и посмотрите, каких вакансий больше всего.

Уровень зарплат. Посмотрите, какие заработные платы предлагают работодатели по выбранной специальности.

Качество образования. Внимательно изучите отзывы об учебном заведении, идеально — поговорить с теми, кто там учится сейчас или недавно окончил.

Собственные интересы и способности. Во-первых, у вас должна лежать душа, а во-вторых, должно получаться.

Предметы, которые нужны для поступления. Это нужно выяснить заранее, чтобы прицельно готовиться к поступлению.

Техникум, колледж, училище: в чем разница

Как правило, в техникумах ведется обучение по школьной системе — уроки, контрольные, выпускные экзамены. Здесь обучают преимущественно рабочим специальностям: слесарь, сварщик, повар, пекарь, кондитер, парикмахер. Но также можно найти техникуму, в которых готовят юристов и бухгалтеров.

Училищ в России становится меньше, многие из них стремятся пройти реорганизацию. Поэтому перед поступлением можно уточнить, не находится ли учебное заведение в процессе реорганизации.

В колледже можно выбрать обучение по базовой или углубленной программе. Часто колледжи работают при профильном вузе, в этом случае можно продолжить учиться. Поступить в вуз будет проще, а программа обучения, скорее всего, будет сокращенной. В колледжах обучение проходит по вузовской системе, учащиеся посещают лекции, семинары, практикумы, сдают экзамены на сессиях.

Востребованные специальности

Кондитер

Эта профессия подойдет для дотошных и творческих людей. В кондитерском деле важна точность, ведь идеальные десерты получаются только тогда, когда все пропорции соблюдены с точностью до грамма. А вот творческие способности понадобятся, когда дело дойдет до декора.

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Кстати, кондитеры нужны не только на производстве или в ресторанах и кафе. Даже начинающий мастер вполне может открыть собственное дело и печи торты и пирожные на заказ: на дни рождения, свадьбы и другие праздники.

Стоматологический гигиенист

Конечно, люди по привычке продолжают бояться стоматологов. Но к счастью, таких становится все меньше. Наоборот — все больше людей начинают задумываться о профилактике зубных болезней и не пренебрегают регулярными визитами к стоматологу. Гигиенисты, как следует, из названия специальности, занимаются гигиеной полости рта. Они востребованы и в поликлиниках, и в частных кабинетах.

Верстальщик HTML

Эти специалисты отвечают за правильное отображение страниц на всех устройствах, в их задачи входит верстка web-страниц, исправление ошибок в разметке и форматировании. Такая профессия позволяет работать как в офисе, так и удаленно. Вообще в сфере информационных технологией огромное количество специальностей, причем новые профессии в этой сфере появляются чаще, чем обновляются программы в вузах. Это значит, что на рынке всегда можно найти свою нишу и высшее образование тут не при чем.

Парикмахер

Найти своего парикмахера — задача не из простых. Мастер, в совершенстве владеющий техникой и обладающий хорошим вкусом, востребован будет всегда. Работать можно в парикмахерских салонах и на дому. У специальности есть несколько направлений: женский мастер, мужской мастер, детский мастер, колорист, парикмахер-стилист.

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Также можно окончить курсы визажиста и помогать клиенткам собирать образ целиком — прическа плюс макияж. Но есть и минусы. Нужно быть готовым к тому, что большую часть времени придется проводить на ногах.

Массажист

Еще одна специальность, которую можно получить в медицинском колледже. Массажисты востребованы в спа-салонах, фитнес-центрах, частных клиниках, реабилитационных центрах. Также можно снимать частный кабинет или принимать клиентов у себя дома, если пространство позволяет. Хорошие мастера всегда ценятся на вес золота. Также можно выбрать одно или несколько направлений: детское, взрослое, спортивное, косметологическое и другие.

Бухгалтер

Профессия из разряда вечных. Научиться бухгалтерскому делу можно после девятого класса. Карьерные перспективы открываются самые широкие: можно пойти в крупную компанию, а можно в частном порядке вести несколько небольших фирм. Но нужно понимать, что эта профессия не для всех. Нужно быть дотошным, скрупулезным, обладать аналитическим складом ума и любить порядок во всем.

Швея

Чаще всего эту профессию выбирают девушки, но и юношам профессия портной может подойти, ведь в мире большинство именитых кутюрье — мужчины. Нужно обладать внимательностью, усидчивостью, не бояться цифр. Работать можно как в ателье, так и на дому. В последнем случае уровень оплаты будет зависеть только от вас. Хорошие специалисты всегда диктуют свою цену.

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