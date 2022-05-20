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1 час назад

Офтальмолог Борисова перечислила причины развития близорукости

RT на русском

Врач-офтальмолог Видновской районной клинической больницы Наталья Борисова назвала возможные причины развития близорукости — самой распространённой проблемы со зрением.

«Главная причина пагубного влияния на зрение — это слишком близкое расположение экрана гаджета к глазам, из-за чего возникает перенапряжение», — сказала врач в беседе с Общественной службой новостей.

В выходные и после работы врач порекомендовала больше времени проводить на улице, убрав сотовый телефон.

В качестве профилактики во время работы за монитором Борисова посоветовала делать гимнастику для глаз, а также использовать специальные антибликовые очки и увлажняющие капли.

Ранее офтальмолог и эксперт комитета по охране здоровья Госдумы Татьяна Шилова в беседе с URA.RU рассказала о противопоказаниях к ношению контактных линз.

Дети,Наталья Борисова,Госдума,
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