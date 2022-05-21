Российский психолог раскрыла способ сконцентрироваться перед ЕГЭ

Специалистка призвала школьников использовать таблицы Шульте для сосредоточения пред прохождением итоговой аттестации. «Это такие в клетку, хаотично разбросанные цифры, есть от одного до девяти, есть таблички побольше — на 25 и более. Фокусируемся на центральной клетке и боковым зрением как можно быстрее находим остальные цифры», — пояснила Наумова. Если выполнять данное упражнение два-три раза в день по две-три минуты, можно в течение недели значительно повысить уровень концентрации внимания, отметила она.