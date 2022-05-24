Специалисты поделились советами по выбору кружков для детей

Родители могут помочь, посетив вместе с ребенком несколько занятий разных секций или творческих объединений. Также стоит учитывать особенности детей. Если ребенок растет тихим и застенчивым, то стоит выбрать более спокойные занятия, например, шахматы или плавание. Для активных детей больше подойдут футбол или легкая атлетика.