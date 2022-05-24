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2 часа назад

Специалисты поделились советами по выборе кружков для детей

Управа Даниловского района города Москвыиещё 3

Специалисты Семейного центра «Берегиня» 24 мая поделились с родителями советами и правилами выбора кружков для детей.

Специалисты поделились советами по выбору кружков для детей
Фото: Управа Даниловского района МосквыУправа Даниловского района Москвы

— Взрослым важно ориентироваться на способности интересы ребенка. Выбирать кружок дети должны самостоятельно, — сообщили в пресс-службе центра.

Родители могут помочь, посетив вместе с ребенком несколько занятий разных секций или творческих объединений. Также стоит учитывать особенности детей. Если ребенок растет тихим и застенчивым, то стоит выбрать более спокойные занятия, например, шахматы или плавание. Для активных детей больше подойдут футбол или легкая атлетика.

Кроме того, родителям важно помнить, что интересы в раннем возрасте неустойчивы и могут быстро меняться.

Дети,
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