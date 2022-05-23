Психолог объяснила, как помочь ребенку пережить развод родителей

"Например, мы с папой решили развестись. Мы больше не муж и жена, но мы – любящие тебя мама и папа. Да, наша жизнь изменится – тут нужно сказать как именно, – но мы вот это оставим неизменным – здесь говорите, что именно не поменяется", – пояснила Журавлева.