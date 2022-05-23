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2 часа назад

Психолог объяснила, как помочь ребенку пережить развод родителей

Москва24

Семейный психолог Татьяна Журавлева рассказала, как помочь ребенку пережить развод родителей. Об этом сообщает News.ru.

Психолог объяснила, как помочь ребенку пережить развод родителей
Фото: Москва24Москва24

По ее словам, перед разговором с детьми нужно продумать все детали. Речь о том, как изменятся взаимоотношения в семье.

"Например, мы с папой решили развестись. Мы больше не муж и жена, но мы – любящие тебя мама и папа. Да, наша жизнь изменится – тут нужно сказать как именно, – но мы вот это оставим неизменным – здесь говорите, что именно не поменяется", – пояснила Журавлева.

Специалист отметила, что важно дать детям опору и чувство безопасности, а для этого нужно сохранить что-то, что было раньше. Также ребенку необходимо дать понять, что в сложившейся ситуации нет виноватых.

"Проявляйте свою любовь. Телесный контакт в виде поцелуя и объятий может дать большую поддержку, чем слова. Не забывайте об этом", – отметила Журавлева.

Психолог добавила, что ребенок должен иметь доступ к обоим родителям тогда, когда ему этого захочется. Журавлева предупредила, что на фоне развода родителей у ребенка могут появиться проблемы с доверием, уверенностью, самооценкой, с личными границами.

Дети,Татьяна Журавлева,
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