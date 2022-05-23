Раскрыта польза собак для здоровья детей

Маленькие дети, которые растут в семье, у которой есть собака, в позднем возрасте могут иметь некоторую защиту против болезни Крона — распространенного воспалительного заболевания кишечника. Эту связь раскрыли специалисты больницы Маунт-Синай и Университета Торонто. О результатах, представленных на конференции Digestive Disease Week, кратко рассказывается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

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Среди 4300 людей, являющихся родственниками пациентов с болезнью Крона, провели анкетирование, чтобы выявить факторы окружающей среды, влияющие на риск заболевания. К ним потенциально относится размер семьи; присутствие таких домашних животных, как собаки и кошки; количество ванных комнат в доме, проживание на ферме, употребление непастеризованного молока и питьевой колодезной воды.

Оказалось, что если ребенок в возрасте 5-15 лет живет в семье, где есть собака, то у него с большей вероятностью наблюдается хорошая проницаемость кишечника, здоровый микробный баланс и сильный иммунный ответ, что помогает защититься от болезни Крона. В семьях, имеющих кошек, такой связи обнаружено не было, что объясняется тем, что владельцы собак чаще выходят на улицу или живут в районах с большим количеством зеленых насаждений. Наличие парков и клумб рядом с домом, как было продемонстрировано ранее, уменьшает риск болезни Крона.

Другим защитным фактором стало проживание с тремя или более членами семьи в первый год жизни, что влияет на состав микробиома в более позднем возрасте. Кишечный микробиом играет роль в развитии ряда заболеваний, в том числе воспаления кишечника, колоректального рака, диабета и высокого кровяного давления.