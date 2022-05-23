Домашние животные для детей: стоит ли заводить, кого выбрать

Почти каждая семья сталкивается с ситуацией, когда ребенок просит завести домашнее животное либо такую идею вносит кто-то из родителей. При обсуждении этого вопроса часто возникают разногласия. Чтобы принять правильное решение, нужно разобраться, какую пользу приносят домашние животные для детей, какие могут возникнуть сложности, и какой питомец лучше подойдет для вашей семьи.

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Заводить или нет

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Чтобы понять, заводить ли домашнее животное для ребенка, нужно изучить все доводы за и против. Появление в доме четвероногих поможет:

Научить ребенка ответственности . У маленького члена семьи появится свой подопечный, за которым нужно будет ухаживать. Ребенок сможет почувствовать себя старше и самостоятельнее, говорится в материале на сайте foxford.ru.

. У маленького члена семьи появится свой подопечный, за которым нужно будет ухаживать. Ребенок сможет почувствовать себя старше и самостоятельнее, говорится в материале на сайте foxford.ru. Бороться со стрессом. Питомца можно погладить или поиграть с ним, когда грустно на душе. Это поможет вам и детям отвлечься от проблем и улучшить настроение.

Питомца можно погладить или поиграть с ним, когда грустно на душе. Это поможет вам и детям отвлечься от проблем и улучшить настроение. Развить эмпатию. Домашнее животное для ребенка — возможность научиться дружить, сопереживать и быть добрее к окружающим.

Домашнее животное для ребенка — возможность научиться дружить, сопереживать и быть добрее к окружающим. Найти новых друзей. На прогулках ребенок может познакомиться с другими владельцами собак или вступить в клуб любителей кошек в интернете.

На прогулках ребенок может познакомиться с другими владельцами собак или вступить в клуб любителей кошек в интернете. Развиваться физически. С активным животным можно бегать, играть, долгое время проводить на улице. Если младший член семьи не любит физкультуру, это поможет компенсировать недостаток физической активности.

Когда домашнее животное для ребенка заводить не нужно:

При наличии аллергических реакций. Если у кого-то в семье есть аллергия на кошек, собак, попугайчиков, хомяков, черепах и т. д., от идеи завести такого питомца придется отказаться. Кроме аллергических реакций, есть и другие противопоказания по состоянию здоровья — например, астма или проблемы с кожей. Даже если дети умоляют купить собачку или кошечку, при наличии некоторых проблем со здоровьем от такой идеи придется отказаться.

Когда нет подходящих жилищных условий. Вопрос о покупке домашних животных для детей должен быть закрыт, если в квартире (съемной комнате, коммуналке) нет для этого места. Однако существуют подходящие варианты даже для маленькой жилплощади. Например, там можно поставить маленькую клетку или аквариум.

Хотя бы один член семьи против. В этом случае появление питомца в доме станет постоянным предметом ссор. Обсудите вопрос о покупке домашних животных для детей с участием всей семьи.

Если вы большой любитель чистоты. В доме, где есть косматые, волосатые и царапучие питомцы не получится поддерживать идеальный порядок. Мягкая и пушистая шерстка будет попадаться вам повсюду, вашу любимую подушку могут разорвать на мелкие кусочки, а еда из миски питомца может быть разбросана по всей кухне.

Если вы много путешествуете. В интернете можно найти много фотографий с подписями вроде «Мы с Мурзиком в аэропорту». Однако на деле путешествия вместе с питомцами доставляют много хлопот и неприятностей. Любителям дальних странствий вряд ли подойдут даже такие домашние животные, которые не требуют особого ухода.

РИА Новости

Что учитывать при выборе домашних животных для детей

Если дети умоляют завести питомца, и вы решили пойти им навстречу, следующий шаг — определиться с видом подопечного. Разным детям подойдут разные виды домашних животных. Вот что нужно учитывать при выборе домашних животных для детей:

1. Возраст ребенка

Заводить домашнее животное детям до четырех лет не рекомендуется. В таком возрасте малыш еще не сможет осознанно взаимодействовать с питомцем и полноценно заботиться о нем. Кроме того, маленькие дети могут нечаянно причинить вред животному или сами пострадать от него.

А вот к пяти-шести годам дошкольники уже в состоянии усвоить правила обращения с четвероногими подопечными. Однако в этом возрасте лучше не оставлять ребенка с животным одного. Пятилетнему малышу можно завести попугая, аквариумных рыбок, спокойную собаку или кошку. Преимущество лучше отдавать таким животным, которые не требуют особого ухода.

Подростки в возрасте 12-14 лет уже вполне самостоятельны для того, чтобы заботиться о любом питомце. Однако нужно заранее убедиться, что ваш сын или дочь смогут уделять животному достаточно внимания, учитывая занятость в различных кружках и секциях.

2. Темперамент ребенка

При выборе домашних животных для детей нужно иметь в виду, что характеры вашего ребенка и его будущего питомца должны быть схожими. В противном случае им будет скучно вместе.

Эмоциональным и активным детям больше подойдет собака. С ней ребенок сможет много играть, а дрессировка зверя поможет дисциплинировать и самого хозяина. Малышам, которые любят покой и тишину, лучше подарить кота. Но и щенок тоже станет для них хорошим выбором. Ребенку, который проводит мало времени на улице, придется выходить из дома, чтобы выгуливать собаку.

Если ваш ребенок интроверт, ему подойдут рыбки, рептилии и грызуны. Однако в последнем случае стоит иметь в виду, что ребенок, как правило, сильно привязывается к питомцам, а большинство грызунов живут всего по два-три года. Смерть четвероногого друга может стать большим потрясением для маленького члена семьи.

3. Занятость детей и родителей

Нужно заранее понять, сможет ли школьник, который посещает музыкальную школу, спортивную секцию, курсы английского и кружок танцев, заботиться о своем любимце. Разумеется, при большой занятости ребенка лучше отдавать предпочтение животным, которые не требуют особого ухода. Однако важно понимать, что в любом случае заботы о питомце будут лежать в первую очередь на родителях. Если вы не готовы к этому, вопрос о покупке домашних животных для детей лучше отложить.

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Какого зверя выбрать

У каждого вида домашних животных есть свои плюсы и минусы.

1. Собака

Собаки умные, активные и преданные. Они могут стать не только другом, но и защитником, и помощником. Еще одно преимущество собак — достаточно большая продолжительность жизни (до 15 лет). Минус в том, что их необходимо воспитывать и выгуливать.

2. Кошка

Кошки, живущие еще дольше собак (до 18 лет), игривые, ласковые, а еще хороши тем, что с ними не нужно гулять. Однако они своенравные. Некоторым не нравится независимость кошек от человека. Чтобы выстроить отношение с таким питомцем, нужно обращаться с ним, как с равным.

3. Хомяк

Хомяки милые и хорошо поддаются приручению. Продолжительность их жизни составляет два-четыре года. Недостаток этих зверьков заключается в том, что хомяки ведут ночной образ жизни. Грызуны активны в сумерках и в более позднее время. Поэтому если вы не выносите, когда шумят по ночам, лучше отказаться от идеи завести такое животное.

4. Морская свинка

Морские свинки легко идут на контакт и имеют покладистый характер, однако они не очень активные и пугливые. Обращаться с такими зверьками нужно бережно и осторожно. Резкие движения и крики могут вызвать у них сильный стресс и даже болезнь. Среди преимуществ таких питомцев — продолжительность их жизни (до восьми лет).

5. Крыса

Крысы умные, активные и забавные. Они хорошо приручаются и неприхотливы, поэтому подходят для хозяев, не имеющих много свободного времени. Крысу спокойно можно оставить на несколько дней в клетке с достаточным запасом воды и пищи. Эти зверьки живут до трех лет.

Среди недостатков — специфический запах. Кроме того, крысы любят все грызть и могут испортить вещи. Клетка, в которой они живут, должна быть всегда хорошо заперта.

6. Рыбки

Рыбки, живущие от пяти до 12 лет, выполняют в квартире декоративную функцию, но этим их значение не исчерпывается. Своим видом рыбки могут успокоить гиперактивных детей. Кроме того, наблюдение за аквариумом может надолго занять внимание детей с пытливым умом и отвлечь их от гаджетов. Преимущество рыбок в том, что они не создают грязи и шума. Минус в том, что с ними невозможно контактировать.

7.Попугаи

Эти птицы шумные и не очень контактные, зато их можно научить говорить, что будет интересно для детей. Они яркие, красивые, а еще умеют проделывать разнообразные трюки. Попугаи живут очень долго, иногда до 80 лет. Они могут пережить своего хозяина, поэтому завести такую птицу — серьезный шаг.

Кого точно не нужно заводить для детей

Если вы решили завести животное для своего ребенка, не нужно останавливать выбор на некоторых породах кошек, например, британских, ангорских, абиссинских и бенгальских. Они очень независимые и могут агрессивно отреагировать на поведение детей.

В черном списке также — крупные породы собак. Маленький хозяин должен быть в состоянии удержать своего питомца. Что касается карликовых декоративных пород, то они тоже плохо подходят. Той-терьер или чихуа-хуа плохо поддаются тренировке и не смогут составить малышу хорошую компанию.

Не нужно заводить для детей куницеобразных (хорьков, норок, ласок). Эти звери часто болеют и портят вещи.