Домашние животные для детей: стоит ли заводить, кого выбрать

Почти каждая семья сталкивается с ситуацией, когда ребенок просит завести домашнее животное либо такую идею вносит кто-то из родителей. При обсуждении этого вопроса часто возникают разногласия. Чтобы принять правильное решение, нужно разобраться, какую пользу приносят домашние животные для детей, какие могут возникнуть сложности, и какой питомец лучше подойдет для вашей семьи.
Чтобы понять, заводить ли домашнее животное для ребенка, нужно изучить все доводы за и против. Появление в доме четвероногих поможет:
Когда домашнее животное для ребенка заводить не нужно:
Если дети умоляют завести питомца, и вы решили пойти им навстречу, следующий шаг — определиться с видом подопечного. Разным детям подойдут разные виды домашних животных. Вот что нужно учитывать при выборе домашних животных для детей:
Заводить домашнее животное детям до четырех лет не рекомендуется. В таком возрасте малыш еще не сможет осознанно взаимодействовать с питомцем и полноценно заботиться о нем. Кроме того, маленькие дети могут нечаянно причинить вред животному или сами пострадать от него.
А вот к пяти-шести годам дошкольники уже в состоянии усвоить правила обращения с четвероногими подопечными. Однако в этом возрасте лучше не оставлять ребенка с животным одного. Пятилетнему малышу можно завести попугая, аквариумных рыбок, спокойную собаку или кошку. Преимущество лучше отдавать таким животным, которые не требуют особого ухода.
Подростки в возрасте 12-14 лет уже вполне самостоятельны для того, чтобы заботиться о любом питомце. Однако нужно заранее убедиться, что ваш сын или дочь смогут уделять животному достаточно внимания, учитывая занятость в различных кружках и секциях.
При выборе домашних животных для детей нужно иметь в виду, что характеры вашего ребенка и его будущего питомца должны быть схожими. В противном случае им будет скучно вместе.
Эмоциональным и активным детям больше подойдет собака. С ней ребенок сможет много играть, а дрессировка зверя поможет дисциплинировать и самого хозяина. Малышам, которые любят покой и тишину, лучше подарить кота. Но и щенок тоже станет для них хорошим выбором. Ребенку, который проводит мало времени на улице, придется выходить из дома, чтобы выгуливать собаку.
Если ваш ребенок интроверт, ему подойдут рыбки, рептилии и грызуны. Однако в последнем случае стоит иметь в виду, что ребенок, как правило, сильно привязывается к питомцам, а большинство грызунов живут всего по два-три года. Смерть четвероногого друга может стать большим потрясением для маленького члена семьи.
Нужно заранее понять, сможет ли школьник, который посещает музыкальную школу, спортивную секцию, курсы английского и кружок танцев, заботиться о своем любимце. Разумеется, при большой занятости ребенка лучше отдавать предпочтение животным, которые не требуют особого ухода. Однако важно понимать, что в любом случае заботы о питомце будут лежать в первую очередь на родителях. Если вы не готовы к этому, вопрос о покупке домашних животных для детей лучше отложить.
У каждого вида домашних животных есть свои плюсы и минусы.
Собаки умные, активные и преданные. Они могут стать не только другом, но и защитником, и помощником. Еще одно преимущество собак — достаточно большая продолжительность жизни (до 15 лет). Минус в том, что их необходимо воспитывать и выгуливать.
Кошки, живущие еще дольше собак (до 18 лет), игривые, ласковые, а еще хороши тем, что с ними не нужно гулять. Однако они своенравные. Некоторым не нравится независимость кошек от человека. Чтобы выстроить отношение с таким питомцем, нужно обращаться с ним, как с равным.
Хомяки милые и хорошо поддаются приручению. Продолжительность их жизни составляет два-четыре года. Недостаток этих зверьков заключается в том, что хомяки ведут ночной образ жизни. Грызуны активны в сумерках и в более позднее время. Поэтому если вы не выносите, когда шумят по ночам, лучше отказаться от идеи завести такое животное.
Морские свинки легко идут на контакт и имеют покладистый характер, однако они не очень активные и пугливые. Обращаться с такими зверьками нужно бережно и осторожно. Резкие движения и крики могут вызвать у них сильный стресс и даже болезнь. Среди преимуществ таких питомцев — продолжительность их жизни (до восьми лет).
Крысы умные, активные и забавные. Они хорошо приручаются и неприхотливы, поэтому подходят для хозяев, не имеющих много свободного времени. Крысу спокойно можно оставить на несколько дней в клетке с достаточным запасом воды и пищи. Эти зверьки живут до трех лет.
Среди недостатков — специфический запах. Кроме того, крысы любят все грызть и могут испортить вещи. Клетка, в которой они живут, должна быть всегда хорошо заперта.
Рыбки, живущие от пяти до 12 лет, выполняют в квартире декоративную функцию, но этим их значение не исчерпывается. Своим видом рыбки могут успокоить гиперактивных детей. Кроме того, наблюдение за аквариумом может надолго занять внимание детей с пытливым умом и отвлечь их от гаджетов. Преимущество рыбок в том, что они не создают грязи и шума. Минус в том, что с ними невозможно контактировать.
Эти птицы шумные и не очень контактные, зато их можно научить говорить, что будет интересно для детей. Они яркие, красивые, а еще умеют проделывать разнообразные трюки. Попугаи живут очень долго, иногда до 80 лет. Они могут пережить своего хозяина, поэтому завести такую птицу — серьезный шаг.
Если вы решили завести животное для своего ребенка, не нужно останавливать выбор на некоторых породах кошек, например, британских, ангорских, абиссинских и бенгальских. Они очень независимые и могут агрессивно отреагировать на поведение детей.
В черном списке также — крупные породы собак. Маленький хозяин должен быть в состоянии удержать своего питомца. Что касается карликовых декоративных пород, то они тоже плохо подходят. Той-терьер или чихуа-хуа плохо поддаются тренировке и не смогут составить малышу хорошую компанию.
Не нужно заводить для детей куницеобразных (хорьков, норок, ласок). Эти звери часто болеют и портят вещи.
Экзотические животные вроде пресмыкающихся и тропических рептилий тоже не подойдут. Они требуют особых условий: определенной температуры, влажности, освещения. К тому же ребенку нужен мягкий и теплый друг, а не какое-то особо интересное животное, на которое ходят посмотреть в зоопарк.