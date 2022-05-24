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1 час назад

Мужчина придумал способ успокоить плачущую дочь

Lenta.ru

Пользователи сети раскритиковали мужчину, придумавшего необычный способ успокоить дочь. Видео, в котором он дал плачущему ребенку сладкое, было опубликовано на сайте Reddit в воскресенье, 22 мая.

Мужчина придумал способ успокоить плачущую дочь
Фото: Morgentau7 / RedditMorgentau7 / Reddit

В ролике можно увидеть, как мужчина попытался остановить плач дочери с помощью взбитых сливок из баллончика. После этого ребенок в растерянности отвернулся от отца.

«Как остановить приступ истерики», — подписал кадры автор поста.

Видео вызвало бурные обсуждения в сети. Большинство пользователей не оценили идею мужчины.

«Я думаю, что здесь больше подошел бы заголовок "Как усилить истерику"», — написал один из них. С ним согласился другой юзер. «Правда. Этот способ поможет устранить проблему только на короткий период, потом станет только хуже. В ближайшие годы ему понадобится много взбитых сливок», — заявил он. Еще один комментатор предупредил, что если ребенку будут давать взбитые сливки при каждом плаче, то у него может развиться сахарный диабет.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как установила скрытую камеру рядом с домом и сделала неприятное открытие о соседе. Оказалось, что мужчина часто подглядывал за ней. В итоге женщина пожаловалась на соседа местным властям.

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