Мужчина придумал способ успокоить плачущую дочь

В ролике можно увидеть, как мужчина попытался остановить плач дочери с помощью взбитых сливок из баллончика. После этого ребенок в растерянности отвернулся от отца.

«Я думаю, что здесь больше подошел бы заголовок "Как усилить истерику"», — написал один из них. С ним согласился другой юзер. «Правда. Этот способ поможет устранить проблему только на короткий период, потом станет только хуже. В ближайшие годы ему понадобится много взбитых сливок», — заявил он. Еще один комментатор предупредил, что если ребенку будут давать взбитые сливки при каждом плаче, то у него может развиться сахарный диабет.