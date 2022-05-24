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25 минут назад

Ученый рассказала, как правильно лечить педикулез

Вечерняя Москва

Старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Юлия Лопатина рассказала о способах лечения головного и платяного педикулеза.

Ученый рассказала, как правильно лечить педикулез
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что для устранения данной проблемы в настоящее время можно найти большое количество средств в аптеках. При этом она посоветовала не применять средства от чесотки, они не дадут нужного эффекта.

— Для лечения головного педикулеза сейчас существуют очень широкий ассортимент педикулецидов. Есть, из чего выбирать, есть и средства растительного происхождения,

— отметила она в комментарии НСН.

Она добавила, что необходимо изучать каждое средство, потому что не все из них подходят при лечении детей младше 16 лет.

Что касается платяного педикулеза, здесь ситуация сложнее. Помочь в решении проблемы могут дезинфекционные камеры, где вещи подвергаются обработке.

Дети,Роспотребнадзор,МГУ,
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