Ученый рассказала, как правильно лечить педикулез

Старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Юлия Лопатина рассказала о способах лечения головного и платяного педикулеза.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Она отметила, что для устранения данной проблемы в настоящее время можно найти большое количество средств в аптеках. При этом она посоветовала не применять средства от чесотки, они не дадут нужного эффекта.

— Для лечения головного педикулеза сейчас существуют очень широкий ассортимент педикулецидов. Есть, из чего выбирать, есть и средства растительного происхождения,

— отметила она в комментарии НСН.

Она добавила, что необходимо изучать каждое средство, потому что не все из них подходят при лечении детей младше 16 лет.