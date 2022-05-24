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2 часа назад

Как справиться со стрессом перед ЕГЭ: 5 советов от эксперта

Нижегородская правдаиещё 1

26 мая выпускники нижегородских школ начнут сдавать ЕГЭ. Как справиться со стрессом в этот ответственный период, выяснила редакция ИА «Время Н» в беседе с кандидатом психологических наук, доцентом, и.о. завкафедрой практической психологии НГПУ имени Минина Еленой Кочневой.

Как справиться со стрессом перед ЕГЭ: 5 советов от эксперта
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Вот, что эксперт советует учащимся и их родителям в преддверии экзаменов.

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1. Чтобы побороть в себе волнение важно понять, что ЕГЭ – это одно из жизненных испытаний, которое нужно пройти. Успех зависит не только от уровня знаний, но и от способности справиться с волнением, организовать свою деятельность и правильно рассчитать силы. Поэтому важно выделять время на отдых, чтобы переключиться: откладывать гаджеты, больше гулять, хорошо питаться. И делать то, что приносит радость.

2. Родителям не стоит забывать, что они не педагоги. Лишнее волнение и разговоры только о ЕГЭ не привнесут положительные эмоции и взаипонимание. Важно показать ребенку искреннюю любовь и принятие, ребенка, сблизиться в сложный для всей семьи период. Когда базовый уровень потребностей будет восполнен: ребенок будет высыпаться, правильно питаться и чувствовать поддержку важных взрослых, — он сможет с большим спокойствием относиться к экзаменам. Разговаривать лучше о чувствах и личном опыте. Не нужно сравнивать экзамены родителей и детей, нагнетать ситуацию.

3. Если подросток не получил ожидаемых баллов, это серьезный вызов для его психики. В такой момент особенно важна поддержка взрослых: родителей, педагогов, психолога. Изначально нужно позволить ребенку выплеснуть все эмоции, проговориться. Затем дайте понять: «Нет таких испытаний, которые невозможно пройти». Вместе найдите пути выхода из ситуации: учиться на платной основе, сменить вуз, пойти в СПО. Этот случай может научить проявлять характер.

«Ни одна жизненная ситуация не должна сломить в каждом из нас прекрасные качества личности»,

– считает Елена Кочнева.

4. Выпускнику важно прислушиваться к мнению родителей. Однако решение об образовании подросток должен принимать взвешенно. Вуз должен быть желанным для самого ребенка, чтобы в будущем он смог заниматься любимым делом. Отстаивать свое мнение можно в диалоге, делясь искренними эмоциями о выбранной деятельности.

5. Родители могут давить финансовой составляющей, вынуждая выбрать другой вуз. Однако этим они серьезно испортят отношения с ребенком. Ведь независимо от окончательного выбора он будет несчастен: либо в освоении нелюбимой профессии, либо проживая первые самостоятельные годы в ссоре с родителями. Спустя время эта обида может затуманить все прекрасные детские годы. Оправдан ли такой подход?

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