Как родителям помочь ребенку подготовиться к ЕГЭ

Для того чтобы помочь ребенку подготовиться к ЕГЭ, достаточно просто оказать ему поддержку и стать для него опорой. Стоит также побеседовать с ребенком и рассказать ему, что ЕГЭ — лишь одно из жизненных испытаний, преувеличивать его значимость не нужно, сообщили РИАМО психологи.

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Основной период ЕГЭ в этом году начнется 26 мая.

«Доверительные и гармоничные отношения в семье — это базис, тот фундамент, на котором стоит психологическая стабильность. Не пугайте детей плохой отметкой, «крахом всей жизни» из-за неудачи на экзамене. Кроме возникающей тревоги по поводу предстоящих экзаменов, недостаточной уверенности в своих успехах, могут возникнуть и агрессивные реакции, например, в виде повышенной раздражительности», - сказала медицинский психолог Психоневрологического диспансерного отделения в Королеве Ирина Бахтина.

Она добавила, что, обычно как раз с такой реакцией родителям мириться сложнее всего.

Пережить непростой период подготовки к экзаменам также может помочь школьный психолог. Он окажет не только психологическую помощь, но и проведет психологическую профилактику, обучит ребенка техникам самопомощи.

«Полезным является творческое самовыражение, причем именно то, которое комфортно для ребенка или подростка. Не стоит навязывать свой способ. Кого-то может расслабить рисование, кого-то — разукрашивание готовых раскрасок, кому-то предпочтительнее лепка, любой вид рукоделия, моделирования или занятия музыкой», - отметила психолог.