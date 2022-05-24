Психологи объяснили, как заинтересовать детей учебой

Чтобы у ребенка появился интерес к учебе, важно поощрять его любознательность, помогать в формировании стойкого увлечения чем-либо. Важно также хвалить ребенка даже за малые успехи, не осуждать за плохие оценки. Кроме того, родители на своем примере должны демонстрировать важность и школы, и саморазвития, сообщили РИАМО психологи.

Фото: Сайт мэра Москвы Сайт мэра Москвы

«Крайне желательно, чтобы мотивация ребенка на учебу начиналась еще с дошкольного возраста и начиналась с развития у ребенка умения преодолевать себя, делать не только, что хочет он, а то, что необходимо. Важно чаще хвалить ребенка даже за маленькие его успехи, не осуждать за плохую отметку. Чаще предлагать походы на совместные познавательные мероприятия. Важно рассказывать ребенку, чем может быть полезен тот или иной предмет из школьной программы и как он может пригодиться в дальнейшем, во взрослой жизни», - сказала медицинский психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова.

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Она добавила, что родителям нужно регулярно уделять время собственному развитию, поскольку ребенок в первую очередь берет пример со взрослых.

Поощрять природную любознательность у детей советует и медицинский психолог Психоневрологического диспансерного отделения в Королеве Ирина Бахтина. Она рекомендовала помогать в формировании у детей не поверхностного интереса к какому-либо увлечению, а глубокого и стойкого. Важно находить новую информацию, практиковать, изучать, помогать ребенку пройти этот путь к формированию познавательной мотивации.

«И излишняя забота вредна. Попытка сделать за ребенка его задание лучше, чем он сам, приведет лишь к ощущению собственной неспособности справиться, к формированию лености», - отметила Бахтина.

Она добавила, что важную роль играет и отношение родителя к школьной системе. Своим отношением к школе, своим опытом обучения, через который он прошел, родитель задает вектор отношения и своим детям. Если родители будут говорить о том, что от школы пользы нет, «там ничему не учат», подрывать авторитет учителя, то и у детей не будет формироваться школьная мотивация.