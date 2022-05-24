Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
3 часа назад

Педиатр рассказал о признаках сальмонеллеза у детей

Клопс.Ru

Плач без слёз, жалобы на боль в животе и судороги — признаки сальмонеллёза у детей. Об этом врач-педиатр Инна Попок рассказала во вторник, 24 мая, на онлайн-лекции, организованной областным Центром общественного здоровья и медицинской профилактики.

Педиатр рассказал о признаках сальмонеллеза у детей
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

Основные признаки сальмонеллёза:

  • схваткообразная острая боль в животе, локализуется вокруг пупка;
  • частный жидкий стул с выходом газов (возможно образование слизи с примесью крови);
  • зловонный стул зеленоватого цвета;
  • тошнота;
  • многократная рвота;
  • снижение аппетита;
  • в 50% случаях — повышение температуры.

Важно! Многократная рвота и диарея приводят к обезвоживанию. Особенно это опасно для детей в возрасте до 3 лет.

Основные признаки обезвоживания при сальмонеллёзе:

  • сильная сухость кожи и слизистой;
  • слабый плач без слёз;
  • снижение объёма мочи (она становится тёмной);
  • судороги;
  • у младенцев возможно западение родничка;
  • кожная складка, собранная пальцами, плохо расправляется.

Если сальмонеллёз протекает тяжело, то развивается генерализованная инфекция, похожая на брюшной тиф.

Основные симптомы при тяжёлом течении болезни:

  • высокая температура;
  • диарея с переходом в запоры;
  • нарушение сознания;
  • боли в мышцах;
  • кашель.

Попав в организм, сальмонеллы вызывают интоксикацию не только кишечника, но и других жизненно важных органов. Особенно это опасно для детей до года, так как может привести к менингиту, остеомиелиту, сальмонеллёзной пневмонии и другим заболеваниям.

Важно! При обнаружении указанных симптомов надо как можно скорее показать ребёнка к врачу.

Сальмонеллёзом можно заразиться, если:

  • употреблять в пищу плохо обработанные продукты:
  • мясо, яйца и молочку;
  • не мыть руки перед едой и после посещения уборной;
  • не соблюдать санитарные норм в детских садах, роддомах, детских больницах.
Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители