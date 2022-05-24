Педиатр рассказал о признаках сальмонеллеза у детей

Плач без слёз, жалобы на боль в животе и судороги — признаки сальмонеллёза у детей. Об этом врач-педиатр Инна Попок рассказала во вторник, 24 мая, на онлайн-лекции, организованной областным Центром общественного здоровья и медицинской профилактики.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

Основные признаки сальмонеллёза: схваткообразная острая боль в животе, локализуется вокруг пупка;

частный жидкий стул с выходом газов (возможно образование слизи с примесью крови);

зловонный стул зеленоватого цвета;

тошнота;

многократная рвота;

снижение аппетита;

в 50% случаях — повышение температуры.

Важно! Многократная рвота и диарея приводят к обезвоживанию. Особенно это опасно для детей в возрасте до 3 лет.

Основные признаки обезвоживания при сальмонеллёзе: сильная сухость кожи и слизистой;

слабый плач без слёз;

снижение объёма мочи (она становится тёмной);

судороги;

у младенцев возможно западение родничка;

кожная складка, собранная пальцами, плохо расправляется.

Если сальмонеллёз протекает тяжело, то развивается генерализованная инфекция, похожая на брюшной тиф.

Основные симптомы при тяжёлом течении болезни: высокая температура;

диарея с переходом в запоры;

нарушение сознания;

боли в мышцах;

кашель.

Попав в организм, сальмонеллы вызывают интоксикацию не только кишечника, но и других жизненно важных органов. Особенно это опасно для детей до года, так как может привести к менингиту, остеомиелиту, сальмонеллёзной пневмонии и другим заболеваниям.

Важно! При обнаружении указанных симптомов надо как можно скорее показать ребёнка к врачу.