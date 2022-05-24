Педиатр рассказал о признаках сальмонеллеза у детей

Плач без слёз, жалобы на боль в животе и судороги — признаки сальмонеллёза у детей. Об этом врач-педиатр Инна Попок рассказала во вторник, 24 мая, на онлайн-лекции, организованной областным Центром общественного здоровья и медицинской профилактики.
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru
Основные признаки сальмонеллёза:
- схваткообразная острая боль в животе, локализуется вокруг пупка;
- частный жидкий стул с выходом газов (возможно образование слизи с примесью крови);
- зловонный стул зеленоватого цвета;
- тошнота;
- многократная рвота;
- снижение аппетита;
- в 50% случаях — повышение температуры.
Важно! Многократная рвота и диарея приводят к обезвоживанию. Особенно это опасно для детей в возрасте до 3 лет.
Основные признаки обезвоживания при сальмонеллёзе:
- сильная сухость кожи и слизистой;
- слабый плач без слёз;
- снижение объёма мочи (она становится тёмной);
- судороги;
- у младенцев возможно западение родничка;
- кожная складка, собранная пальцами, плохо расправляется.
Если сальмонеллёз протекает тяжело, то развивается генерализованная инфекция, похожая на брюшной тиф.
Основные симптомы при тяжёлом течении болезни:
- высокая температура;
- диарея с переходом в запоры;
- нарушение сознания;
- боли в мышцах;
- кашель.
Попав в организм, сальмонеллы вызывают интоксикацию не только кишечника, но и других жизненно важных органов. Особенно это опасно для детей до года, так как может привести к менингиту, остеомиелиту, сальмонеллёзной пневмонии и другим заболеваниям.
Важно! При обнаружении указанных симптомов надо как можно скорее показать ребёнка к врачу.
Сальмонеллёзом можно заразиться, если:
- употреблять в пищу плохо обработанные продукты:
- мясо, яйца и молочку;
- не мыть руки перед едой и после посещения уборной;
- не соблюдать санитарные норм в детских садах, роддомах, детских больницах.