Психолог объяснил, как реагировать, если ребенок провалил ЕГЭ

С 26 мая начинается основной период ЕГЭ-2022. Выпускники школ будут сдавать свои экзамены, результаты которых повлияют на их будущее – поступление в высшие учебные заведения. Но как быть родителям, дети которых не набрали необходимое количество баллов по предмету или вовсе завалили экзамен? Психолог Наталья Наумова рассказала об этом в беседе с «ФедералПресс».

«Поддерживаем ребенка, ни в коем случае не критикуем и стараемся справиться со своими нервами самостоятельно. Не нужно навязывать своему ребенку чувство вины»,

– объяснила специалист.

Наталья Наумова подчеркнула, что в противном случае ребенок будет испытывать стыд, вину, гнев, обиду. К тому же возрастет уровень тревоги, понизятся концентрация внимания и умственная активность. В итоге выпускнику будет сложнее настроиться на пересдачу экзамена. Также психолог рекомендует перед повторной сдачей ЕГЭ позитивно мыслить и следить за состоянием тела. Например, в шейном и плечевом отделах не должно быть зажимов, из-за которых может случиться гипоксия головного мозга (кислородное голодание), которая приведет к ухудшению памяти.

«В течение двух-трех часов в день нужно гулять. Небольшие физические упражнения также будут способствовать повышению энергии и умственной активности»,