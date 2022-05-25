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2 часа назад

Психолог объяснил, как действовать родителям, если ребенок провалил ЕГЭ

РИА "ФедералПресс"

С 26 мая начинается основной период ЕГЭ-2022. Выпускники школ будут сдавать свои экзамены, результаты которых повлияют на их будущее – поступление в высшие учебные заведения. Но как быть родителям, дети которых не набрали необходимое количество баллов по предмету или вовсе завалили экзамен? Психолог Наталья Наумова рассказала об этом в беседе с «ФедералПресс».

Психолог объяснил, как реагировать, если ребенок провалил ЕГЭ
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Поддерживаем ребенка, ни в коем случае не критикуем и стараемся справиться со своими нервами самостоятельно. Не нужно навязывать своему ребенку чувство вины»,

– объяснила специалист.

Наталья Наумова подчеркнула, что в противном случае ребенок будет испытывать стыд, вину, гнев, обиду. К тому же возрастет уровень тревоги, понизятся концентрация внимания и умственная активность. В итоге выпускнику будет сложнее настроиться на пересдачу экзамена. Также психолог рекомендует перед повторной сдачей ЕГЭ позитивно мыслить и следить за состоянием тела. Например, в шейном и плечевом отделах не должно быть зажимов, из-за которых может случиться гипоксия головного мозга (кислородное голодание), которая приведет к ухудшению памяти.

«В течение двух-трех часов в день нужно гулять. Небольшие физические упражнения также будут способствовать повышению энергии и умственной активности»,

– посоветовала специалист. Если есть необходимость, то Наумова рекомендует обращаться к психологу, который поможет ребенку почувствовать себя перед пересдачей увереннее.

Дети,Наталья Наумова,
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